"Blech und frech" am Ostermontag im ACC

"Blech und frech" heißt das Motto am Ostermontag, 17. April, im ACC: Ab 17 Uhr erklingen dort zünftige Blasmusik und freche Gstanzln. Kreisheimatpflegerin Martha Pruy, das Amberger Kulturreferat und die Amberger Volksmusikfreunde haben diesmal die Sulzbacher Musikanten, die zwoa Schneidig'n und Musikkabarettistin Barbara Preis eingeladen. Richard Lengfelder, Raigerings Humor-Urgestein, moderiert. Karten (sieben Euro) gibt es ab Montag, 20. Februar, in der Tourist-Information Amberg am Hallplatz. Archivbild: Altaner