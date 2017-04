Achilles Liarmakopoulos hüpft in rosafarbenem Tutu über die Bühne des Stadttheaters. Der Posaunist der "Canadian Brass" mimt den sterbenden Schwan. Die fünf Blechbläser ziehen beim Auftritt in Amberg alle Register ihrer Kunst.

Alle Register gezogen

Schwan nicht ganz tot

Seit der Tubist Chuck Daellenbach die Gruppe 1970 gründete, sind die fünf Musiker aus dem Land der Weite und der Wälder unermüdlich unterwegs. Als einziges Gründungsmitglied der "Canadian Brass" ist allerdings nur noch Chuck Daellenbach dabei. In 47 Jahren aktiver Musikerzeit verließen nach und nach fast alle der hochklassigen Instrumentalisten das Ensemble, um aber sofort durch ebenso hervorragende "Neulinge" ersetzt zu werden. Bei ihrem Auftritt in Amberg ziehen die fünf Blechbläser alle Register von der Renaissance bis zur Gegenwart und beweisen dabei viel Humor. Sie spielen allerdings keine bloße Abfolge verschiedener Werke, sondern mischen die Grundelemente der Musikgeschichte.So klingt plötzlich die Klassik nach Jazz und Swingnummern so, als wären sie schon seit Urzeiten von Generationen von Bläsern interpretiert worden. Dabei liefern "Canadian Brass" ein Kabinettstück nach dem anderen. Klavierwerke wie Robert Schumanns "Träumerei" oder Wolfgang Amadeus Mozarts "Rondo alla turca" erklangen, als wären sie ganz speziell für dieses Ensemble geschrieben worden. Auch eine Walzerfolge von Johannes Brahms findet in der Version von Chuck Daellenbach & Co. großen Anklang. Bei einer Suite mit Melodien aus George Gershwins Oper "Porgy & Bess" begeistert Achilles Liarmakopoulos mit "Summertime" für Posaune-Solo. Er zeichnet die sommerliche Südstaaten-Atmosphäre in die Luft des Stadttheaters.Das Surround-Verfahren ist keine Erfindung des 20. Jahrhunderts, wie die fünf Hochkaräter beweisen. Es wurde bereits vom Renaissance-Komponisten Andrea Gabriele "erfunden", der ein Werk schrieb, das im Dom St. Markus in Venedig aufgeführt wurde, mit den Musikern im Raum verteilt. Genauso machen es "Canadian Brass", indem sie die Bühne verlassen und im Zuhörerraum ihrem Publikum ein ganz spezielles Klangvergnügen bieten.Einen höchst ernsten Beitrag, nämlich ein von Trompeter Caleb Hudson für einen Dokumentarfilm über die "Weiße Rose" komponiertes Stück, bringt das Publikum zum Nachdenken. Diese Stimmung ist aber nur von kurzer Dauer, denn es folgt ein Comedy-Auftritt vom Feinsten. Chuck Dallenbach, die Trompeter Christopher Coletti und Caleb Hudson, Bernard Scully mit seinem Horn und Achilles Liarmakopoulos - er trägt zur "Gruppenuniform" aus dunklem Anzug, roter Krawatte und weißen Laufschuhen diesmal noch ein rosafarbenes Tutu - machen sich über Ballett-Musik her. Da nimmt der Schwan ein unrühmliches, aber urkomisches Ende und die Musiker tanzen auf spitzen Zehen drumherum - während sie spielen.Ganz zu Ende ist das Konzert mit dem "Sterbenden Schwan" allerdings noch nicht. Das Publikum verlangt vehement Zugaben, denn wann bekommt man schon ein derart vielfältiges und anspruchsvolles Programm von exzellenten Instrumentalisten geboten - und dann auch noch mit einem gerüttelten Maß Humor.