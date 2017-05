Ammersricht. (u) Sie zählt zu den besten Werken der Musica sacra - Mozarts 1776 komponierte und zur Bischofsweihe des Salzburger Domherrn Ignaz von Spaur uraufgeführte große Credo-Messe. In der St.-Konrad-Kirche erlebten 180 Konzertbesucher eine anspruchs- und eindrucksvolle Aufführung. Andreas Feyrer leitete Chor und Orchester.

Insgesamt traten 30 Sänger und 20 Musiker auf, dazu die Solisten Manuela Spitzkopf (Sopran), Susanne Zippe (Alt), Joachim Scheibl (Tenor) und Lukas Eder (Bass) sowie Diplom-Kirchenmusikerin Benedicta Ebner. Letztere hatte den elfköpfigen Jugendchor p&p youngsters aus ihrer Pfarrei in Ergoldsbach mitgebracht. Es brannte kein Licht in der Kirche, als das Konzert mit der Orgelimprovisation Organum zur Illumination und der Allerheiligen-Litanei eröffnet wurde, bei der sich Orgel und Chor abwechselten. Ebner entlockte dem Sandtner-Instrument dunkle und leise Töne, während der Chorgesang in der Sakristei erklang und so von den Besuchern als Echo wahrgenommen wurde. Mit dem Einzug des Chores wurde nicht nur die Orgel lauter.Gleichzeitig gingen mehr und mehr die Lichter an, auch die Orgel wurde nun beleuchtet. Als die Sänger verstummt waren, steigerte die Organistin ihr Spiel zur rauschenden Improvisation, in der sie die Titelmelodie der Fernsehserie Game of Thrones verarbeitete, die das gleiche Tonmaterial beinhaltet wie die Allerheiligen-Litanei. Nach diesem Intro wurde es ernst mit der Credo-Messe. Deren Kyrie begann das Orchester breit und majestätisch - einer Ouvertüre gleich. Es folgte das schwungvolle Gloria, bei dem die Streicher in atemberaubender Geschwindigkeit gefordert waren. Höhepunkt und längstes Werk der Missa in C-Dur KV 257 ist das in einem großen sinfonischen Satz angelegte Credo, dem die Messe ihren Namen verdankt und in dem Mozart Chor und Solisten nicht weniger als 64 Mal ein fröhliches "ich glaube!" rufen lässt. Die vier Solisten meisterten exzellent ihre Parts und harmonierten bestens als Ensemble.Anschließend schöpfte Feyrer mit dem äußerst pompösen Allegro aus der 6. Sinfonie von Charles-Marie Widor meisterhaft die Möglichkeiten der Orgel aus. Mit der von Feyrer komponierten Missa Serena erreichte das Konzert seinen nächsten Höhepunkt. In ihr verband er klassische Elemente mit Pop und Jazz.Ein weiteres Hörerlebnis war das Benedictus, in dem die Carolin Feyrer mit ihrer glockenhellen Stimme als Sopran-Solisten glänzte. Abgerundet wurde das Konzert mit der ruhigen, mystischen Komposition für Chor und Streicher, O Magnum Mysterium, von Benedicta Ebner, die sie selbst engagiert dirigierte.