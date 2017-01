So manch einem kam der Theaterabend im ACC recht spanisch vor. Zumindest hochgradig oberbayerisch. Denn wenn im Saal des Amtsgerichts der beschaulichen Gemeinde Kraglfing Christine Neubauer als spanische Gräfin plötzlich Flamenco tanzt, versteht selbst Richter Zwicknagl die Welt nicht mehr. Und da soll ein Oberpfälzer noch den Durchblick behalten.

(tat) Mit "Die Spanische Gräfin oder Lola Montez und Ludwig Thoma vorm Amtsgericht" haben Jörg Herwegh und die Darsteller der Bairischen Komödie Wasserburg sowie die bekannte Schauspielerin Christine Neubauer ein turbulentes Theaterstück aus "der guten, alten Zeit" nach Amberg gebracht.Anno 1910 muss noch alles seine Ordnung haben. Spanische Exotiktänze haben im Wirtshaus Zur Post überhaupt nichts zu suchen. Die ehrwürdige Witwe Antonia Reischl erstattet Anzeige gegen die etwas unterbelichtete Tänzerin Rosanna. Auf Amtsrichter Zwicknagl, seinen tollpatschigen Wachtmeister Wiggerl und den zappeligen Schreiber Weidinger wartet eine recht zünftige, lustige und aufgeregte Vorstellung in ihrem Amtszimmer. Doch so einfach gestrickt wie in der Original-Serie "Königlich-bayerisches Amtsgericht", die 1968 bis 1972 im ZDF lief, ist die Sachlage natürlich nicht.Eine rassige Dame (herrlich gespielt von Christine Neubauer) taucht auf, plötzlich ent- beziehungsweise verwickelt sich die Sache politisch. Es geht auf einmal um Frauenrechte und die geschickten Schachzüge der örtlichen Politiker, weil demnächst Landtagswahlen sind. Es wird arg verzwickt in Zwicknagls Amtszimmer.Fast ein bisschen schade, denn die Darsteller der Bairischen Komödie Wasserburg und natürlich Christine Neubauer stellten die Figuren des Stücks und ihre zum Teil leidenschaftlichen Ausbrüche auf der Bühne sehr gelungen dar. Doch die Mischung aus Bauerntheater und Tiefe zündet nicht so recht und hinterlässt einige Fragezeichen. Zwar sorgte der Dreiakter dank der wirklich gelungenen Schauspielleistung von Neubauer und Co für gute Unterhaltung, aber die teilweise an den Haaren herbeigezogenen Verwicklungen und irreführenden Dialoge plusterten die Geschichte an manchen Stellen unnütz auf. Entsprechend höflich wirkte da auch der Schlussapplaus.