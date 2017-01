Das Stück heißt "Die spanische Gräfin - Lola Montez und Ludwig Thoma vor dem Königlich Bayerischen Amtsgericht". Die Hauptrolle spielt die prominente und beliebte TV-Schauspielerin Christine Neubauer

Christine Neubauer Die gebürtige Münchnerin Christine Neubauer ist seit der legendären Fernsehserie "Die Löwengrube" (1987) aus der TV- und Filmlandschaft nicht mehr wegzudenken. Viele Jahre war sie die meistbeschäftigte deutsche Schauspielerin. "In den letzten Jahren machte sie nicht nur beruflich einen großen Schnitt", heißt es in der Presse-Info zum Gastspiel im Amberger Kongresszentrum. Die vielseitige Künstlerin dosiere ihre Fernsehauftritte und achte auf Drehbücher, die sie schauspielerisch fordern. Zudem nehme sie sich Zeit für ihre anderen künstlerischen Vorlieben: das Theater, wo ihre Karriere Anfang der 80er-Jahre begann, und die Malerei (jüngst hatte Neubauer in München eine erfolgreiche Vernissage).

Die Bairische Komödie Wasserburg und die Kleinkunstbühne Straubing präsentieren das Ganze am Sonntag, 8. Januar, um 19 Uhr im ACC (Einlass und Abendkasse ab 18.30 Uhr). Karten gibt es im Vorverkauf bei der Amberger Zeitung, 306-230, zum Preis von 39,95, 34,95 und 29,95 Euro. Kinder bis zu zwölf Jahren bekommen Ermäßigung.Zum Inhalt: Man schreibt das Jahr 1910. Im oberbayerischen Kraglfing erregt eine spanische Tänzerin und Gräfin die Gemüter. Die geheimnisvolle Frau verdreht allen den Kopf, bis sie von Amtsrichter Zwicknagl wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses vors Gericht zitiert wird. Dort lässt sie eine Bombe platzen: Sie sei die Halbschwester von Lola Montez. Christine Neubauer schlüpft in die Rolle der heißblütigen Gräfin. Auf ihre Behauptung, Lola Montez' Halbschwester zu sein, folgt ein großer Tumult, in dem der studierte Jurist und Schriftsteller Ludwig Thoma die Bühne betritt.Autor Jörg Herwegh hat sich bei diesem Klassiker des bayerischen Humors sowohl von Georg Lohmeiers kultiger Fernsehserie "Königlich Bayerisches Amtsgericht" (1968 bis 1972) inspirieren lassen als auch von den satirischen Erzählungen des Volksschriftstellers Ludwig Thoma, der in seinem bürgerlichen Beruf als Anwalt viele denkwürdige Verhandlungen vor einem Amtsgericht miterlebt hatte.Das elfköpfige Ensemble der Bairischen Komödie Wasserburg wird im ACC von der Schöngeisinger Blasmusik begleitet.