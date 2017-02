(oen) Pferde mit wehender Mähne galoppieren über die Klippen, hoch über der irischen See. Vor einer indischen Tempelanlage ziehen prachtvoll geschmückte Elefanten unter Palmen vorbei. In der Steiermark singt eine Oma ihren Enkeln ein Lied von der Magie der Berge und dem kargen, aber schönen Leben.

Diese Bilder ziehen vor dem inneren Auge vorbei, wenn man Claudia Schwab solo bei ihrem Geigenspiel und Gesang zuhört. Kopfkino eben. Auf kleiner Bühne im Foyer des Musikomm spielt sie. Lange Lieder, lange Töne, die irisch, indisch und österreichisch klingen.Mal sind diese Stile in einem Lied verbunden, erklingen zugleich. Dann beherrschen irische Klänge den Raum in einem einzigen Lied. Es ist Musik, die Zeit braucht, in die man sich einhören muss. Musik, die kein großes Publikum anzieht. Etwas für geübte Ohren, die schon vieles auf der Welt gehört haben. Musik, die aber gerade deswegen gut ist, weil sie eine eigene Schönheit hat. Claudia Schwab kommt ursprünglich aus der Steiermark, lebt aber seit einigen Jahren als Geigerin, Sängerin und Komponistin in Irland, der Grünen Insel.Als Weltmusikerin spannt sie einen weiten Bogen über unterschiedlichste Stile und führt diese auf einzigartige Weise zusammen: von klassischer, traditionell irischer, indischer Musik bis hin zu österreichischer, schwedischer und osteuropäischer Volksmusik. Ihre musikalischen Reisen führten Schwab durch halb Europa, besonders den Süden und Osten, wobei sie in verschiedenen Orchestern und Ensembles mitwirkte. Eine Indien-Reise inspirierte die Musikerin besonders. Diese Erfahrungen und Erlebnisse prägen ihre Art der Musik. In Irland widmet sie sich intensiv der irischen Volksmusik. Sie ist zudem als freischaffende Künstlerin solo und in diversen Gruppen aktiv."Claudia ist eine alte Jugendfreundin von mir. Schon ganz früh haben wir zusammen Musik gemacht. Die Geige ist unser Instrument", erzählt Sophie Meier-Rastl, die für die Veranstaltungen im Musikomm zuständig ist. Beide Musikerinnen prosten sich mit einem irischen Bier zu. Dann spielt Claudia Schwab noch ein paar Lieder. Und da sind sie wieder, die Bilder. Nun von einem Felsen hoch über dem Vilstal, die Landschaft genießend, das Vogelzwitschern und das Rauschen der Blätter.