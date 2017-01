Der Zauberer Kalibo kommt am Samstag, 28. Januar , um 19 Uhr mit seiner aktuellen Show ins Amberger Musikomm. Kalibo ist ein moderner Vertreter seiner Zunft. Vergangenen Winter hat er schon mal das Musikomm mit seiner Einzigartigen Show verzaubert. 2017 zeigt er abermals seine wahnwitzigen Tricks, kombiniert mit "superkalifragilistikexpialigetischen" Humor, kombiniert mit Zwirbelbart und orangenem Outfit, reist der gebürtige Saarbrückener nach Amberg, um seinem Publikum einen wunderschönen Abend zu bereiten. Seine Magie kommt ohne Glitzerboxen und Kaninchen im Hut aus. Vielmehr unterliegt seine Kunst psychologischen Gesetzen, bei ihm verschwimmen die Grenzen zwischen Wahrnehmung, Täuschung und Illusion. Sein Programm "Kann man davon leben?" verspricht Zauberei gepaart mit erfrischender Comedy und Selbstironie. Er hat schon in über 70 Ländern gezaubert, zuletzt war er im Fernsehen in der Serie "Verrückt nach Meer" als Zauberkünstler zu sehen. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Tobias Golzer