Von Sibylle Krestel und Evi Stepper

Amberg. Wie können Schülerinnen ihre Englischkenntnisse in der Praxis anwenden? Wie weckt man das Interesse für einen anderen Musikstil, zum Beispiel Country? Warum nicht einfach Countrystars fragen, ob sie Lust hätten, der Schule einen Besuch abzustatten? Das macht Studienrat Andreas Hilgart bereits seit vier Jahren. Er organisierte zum fünften Mal ein Konzert für die 8. Klassen des Dr.-Johanna-Decker-Gymnasiums sowie für die 9. und 10. Jahrgangsstufe der Realschule. Die "The Voice of Swizerland"-Teilnehmerin Tabea Anderfuhren reiste mit Grammy-Gewinner Aaron Till an. Der gebürtige Amerikaner beherrscht neun Instrumente und trat sogar im Weißen Haus auf. Auch Tabea Anderfuhren hat sich im Bereich der Countrymusik längst etabliert und beeindruckt mit ihrer klaren, natürlichen Stimme. Bei dem vielfältigen Repertoire der Künstler kam keine Langeweile auf.Aaron Till hatte mit seiner stockenden Schallplattenversion von Tennessee Waltz die Lacher auf seiner Seite. Auch Country-Muffel lauschten Cowboy-Jodlern, gefühlvollen Songs und einem Schweizerdeutschen Lied. Musikwünsche der Jugendlichen kamen bei der Veranstaltung nicht zu kurz. Zusammen mit dem 230-köpfigen Publikum sangen die Musiker "Country Roads2 und sorgten für einen Gänsehautmoment. Nur bei Ed Sheerans aktuellen Hit "Shape of You" mussten die beiden Künstler passen.Zwischen den einzelnen Beiträgen erzählte Anderfuhren aus ihrem Leben - manchmal auch auf Englisch. Erstmals gab die 35-Jährige in der Öffentlichkeit exklusiv bekannt: Aaron und sie treten im Juni vor den Traualtar. Die Schülerinnen stellten auch - besonders zur Castingshow-Teilnahme der Schweizerin - viele Fragen. Zuletzt schrieb das Duo Autogramme und knipste Erinnerungsfotos.