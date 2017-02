Auf dem Kirchbauer-Hof ist einiges im Argen. Seit Bauer Martin nach einer unglücklichen Liebe nichts mehr von den Frauen wissen will, ist er dem Kartenspielen verfallen.

Amberg. (bö) Was es genau mit dem Kartlbauer so alles auf sich hat, das erfuhr am Wochenende die Fangemeinde des Ensembles Chiemgauer Volkstheater im ACC. Der ländliche Schwank in drei Akten war heuer auch das Fernduell zwischen Amberg und dem Frankenfasching in Veitshöchheim, der zeitgleich lief.Spielschulden sind im Volksmund schon immer Ehrenschulden gewesen. Aber ihre Hintergründe waren und sind auch heute noch oft schwer nachzuvollziehen. Vor allem, wenn die Liebe ins Spiel gebracht wird, wo doch die quirlige und zugleich hübsche Christl das Herz des Kartlbauers Martin gewinnen will. Die Folge: Es läuft nicht mehr rund auf dem Kirchbauernhof beim Kartlbauer. Dass da einiges im Argen liegt, stellt auch der Knecht Gustl, gespielt von Max Held, fest. Seitdem der Bauer nach einer unglücklichen Liebe nichts mehr von Frauen wissen will, ist er mehr und mehr dem Kartenspiel verfallen.Jeden Tag haben seine Schwester Anna und der Knecht Gustl Angst, dass er Haus und Hof verspielt. Doch so sehr die beiden es auch versuchen, sie können ihn nicht von seiner Spielsucht kurieren. Als aber die hübsche Christl als Aushilfsmagd an den Hof kommt, sieht es zunächst so aus, als könne sie das Herz des Bauern gewinnen. Doch dann der Hammer. Martin hat ein gewagtes Kartenspiel mit dem schlitzohrigen Großbauern Bachmaier verloren und sich im Gegenzug verpflichtet, dessen naive Tochter Afra zu heiraten. Spielschulden sind Ehrenschulden!Verzweifelt greift der Bauer noch einmal zu den Karten, um sein Glück zurückzugewinnen, doch alles wird noch schlimmer. Seine letzten Felle schwimmen buchstäblich den Bach hinunter und alles läuft darauf hin, dass er Afra, die mit 28 Jahren immer noch glaubt, dass Kinder vom Küssen kommen, heiraten muss.Dann aber wird die List der Frauen ins Spiel gebracht. Erst durch ein geschicktes Gespräch unter Frauen und eine waghalsige Aktion der staatlich geprüften Pfarrersköchin Zenzi (Mona Freiberg) dreht sich das Blatt, auch wenn der Großbauer Bachmeier, ein hinterlistiger Fuchs in Sachen Kartenspiel, das Glück gepachtet zu haben scheint - bis letztendlich die Pfarrersköchin mit dem handsignierten Gebetbuch des Herrn Bischof als Spieleinsatz und der Herzsau als gewichtigstem Trumpf stechen kann. So wird dem Elend der Karten- und Spielsucht ein gutes Ende gesetzt.Der Kirchbauer Martin (Tom Mandl) bekommt seine Christl (Nicola Pendelin), und der Knecht Gustl (Max Held) darf offen seine Zuneigung zu Anna (Kristina Helfrich), der Schwester des Bauern, bekennen und sie in den Arm halten. Afra (Simona Mai) hingegen bleibt die testamentarisch bestimmte Bachmeierin, während der Großbauer Bachmeier (Rupert Paintvogl) und vermeintliche Glückspilz in Sachen Kartenspiel letztendlich dann doch den Schwarzen Peter in der Hand hält.So steht "Der Kartlbauer" in Tradition mit den klassischen bayerischen Volkstheaterstücken der vergangenen Jahre. Mit Liebe zum Detail wird mit diesem Stück auch die gute alte Zeit des Bauerntheaters zitiert. Es gibt ein heiteres Verwirrspiel um Liebe und Missverständnisse, um Moral, Gaunerei und Ehrenschulden. Ein turbulentes Stück voller Intrigen, Verwicklungen und herrlicher Szenen mit oft überraschendem Ausgang, das vor allem mit fetzigen Dialogen und unerwarteten Redewendungen punktet. Dem Publikum gefiel's.