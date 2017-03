Man kennt Anne Klinge auf der ganzen Welt. Das Fernsehen feiert sie, und ihr Auftritt bei "Britain's got talent" wurde von Millionen auf Youtube aufgerufen. Aber nicht ihr hübsches Gesicht hat es dem Publikum angetan.

Tricks mit den Füßen

Fuß zieht blank

Auch das Amberger Theaterpublikum begeistert Klinge am Samstagabend mit fünf Episoden für zwei Füße, zwei Hände, zehn Finger und zehn Zehen. Tücher, Klamotten, Perücken, Nasen, alles liegt in scheinbar wildem Durcheinander auf dem Podest auf der Bühne verstreut. Aber natürlich herrscht peinliche Ordnung. Jeder Handgriff muss sitzen, denn Anne Klinge liegt ja rücklings auf dem Boden, die Beine sind hochgestreckt, und die Arme stecken in den selbst entworfenen Kostümen.Um auf diese Weise Geschichten zu erzählen, muss sie viel trainieren. Bauch, Beine, Po alleine genügen nicht. Nacken und Schultern benötigen genauso gezielte Schulung wie Sprache und Gedächtnis. Schließlich hat jede Figur ihren eigenen Charakter und ihre Persönlichkeit. So wie eben die Sängerin im weißen Kleid mit Wuschelhaarperücke über den Zehen und die Nase auf der Fußsohle. Während im Hintergrund die Piaf das weltberühmte "Je ne regrette rien" schmettert, schminkt und schmückt sich die einstige Diva für das Treffen mit einem windigen Galan.Mit kleinen Gesten inszeniert Anne Klinge einen ganz großen Auftritt, der in der ersten Episode, "Der Fußmord", tödlich endet. Auch die Geschichte "Der Fischer und die Nixe" muss ohne Happy End auskommen. "Der kleine Zauberer" verblüfft mit Karten-, Tuch- und Schnurtricks und holt aus dem Zylinder eine kleine graue Maus, die mittels Zauberstab auch gleich wieder verschwindet.In der Pause ist das Publikum von dieser Kunst des Erzählens mit den Füßen restlos begeistert. Ein bekannter Amberger Theaterprofi schüttelt den Kopf und meint anerkennend: "Wie müssen da die Muskeln trainiert sein, damit das alles so klappt." Und es klappt auch im zweiten Programmteil mit der Geschichte von "Rudis Restaurant - oder das Schicksal eines alleinerziehenden Kellners". Schon die Idee, das Baby mit einer Schöpfkelle darzustellen, ist einmalig. Der Höhepunkt im Programm für Erwachsene ist schließlich der "Hausfrauenreport". Es beginnt ganz normal mit dem wenig spektakulären Hausfrauenalltag, steigert sich zum Multitasking-Chaos und landet bei einem atemberaubenden Strip. Am Ende ist alles so, wie es begonnen hat: mit einem bloßen Fuß.Beinahe hätte man diese Tatsache ganz vergessen. Die Geschichten sind so spannend erzählt, die Personen so witzig gezeichnet, die Bewegungen so sicher und natürlich. Fußtheater ist inszenierte Körperbeherrschung auf höchstem Niveau. Ausgestattet mit Nasen, Mützen und Gewändern verwandeln sich die Füße zu eigenständigen Persönlichkeiten, die die Spielerin dahinter (fast) vergessen lassen. Grandios inszeniert und mit viel lustigen Einfällen, Ironie, Witz und Fantasie "erzählen" die Fußhelden ihre Geschichte.Die charmante Theaterfrau mit der langen Haarmähne verbeugt sich tief und nimmt mit strahlendem Lächeln den Applaus entgegen.