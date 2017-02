Ang Lee und Ben Affleck haben ihr Können als Filmemacher längst bewiesen. Ihre neuen Werke „Live by Night“ und „Die irre Heldentour des Billy Lynn“ erhielten aber bisher gemischte Kritiken. Dafür gibt es viel Lob für die „unbekannten Heldinnen“, deren Geschichte der Film „Hidden Figures“ erzählt.

Die Filmstarts im Überblick

(doz/dpa) Er handelt von den afroamerikanischen Frauen Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Oscar-Gewinnerin Octavia Spendcer) und Mary Jackson (Janelle Monáe); Mathematikerinnen, die Anfang der 1960er Jahre mit ihren Berechnungen die Voraussetzungen für die erste bemannte US-Mission ins Welthalt schafften. „Hidden Figures“ erhielt drei Oscar-Nominierungen in den Kategorien bester Film, beste Nebendarstellerin (Octavia Spencer) sowie bestes adaptiertes Drehbuch. Für kleine Cineasten könnte „Timm Thaler oder das verkaufte Lachen“ interessant werden.Die Pioniere der amerikanischen Raumfahrt heißen Katherine Johnson, Dorothy Vaughan und Mary Jackson. Doch gehört haben von ihnen wohl die wenigsten. Denn die drei Afro-Amerikanerinnen sind "Hidden Figures - Unerkannte Heldinnen". Die Mathematikerinnen berechneten Anfang der 60er Jahre die Voraussetzungen für die erste bemannte US-Mission ins Weltall und ebneten so den Weg für bekannte (männliche) Namen wie Neil Armstrong, John Glenn und Buzz Aldrin. Mit "Hidden Figures" erzählt Regisseur Ted Melfi die Geschichte dieser Frauen, die auch "Computer in Röcken" genannt werden. Denn Katherine Johnson und ihre Kolleginnen machten die Berechnungen zur Raumfahrt im Auftrag der Nasa mit Stift und Papier. (Regie: Theodore Melfie - Mit Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Kirsten Dunst, Kevin Costner - 127 Minuten - ohne Altersbeschränkung)Joe Coughlin ist ein Kleinkrimineller in den USA der 1920er Jahren. Er hält sich mit kleinen Räubereien über Wasser, bekommt dann die Chance auf einen Banküberfall - und vermasselt es. Coughlin muss nach Florida und baut dort für seinen Mafiaboss einen florierenden Alkoholschmuggel auf, bis ihn die Geister der Vergangenheit einholen. Oscar-Preisträger Ben Affleck ("Argo") spielt diesen Gangster, schrieb das Drehbuch und führte Regie. An seiner Seite sind Sienna Miller, Zoe Saldana und Chris Messina zu sehen. (Regie: Ben Affleck - Mit Ben Affleck, Zoe Saldana, Sienna Miller, Chris Messina - 129 Minuten - frei ab 16 Jahren)Regisseur Ang Lee ist spätestens seit "Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger" dafür bekannt, beeindruckende Bilderwelten mit moderner Technik zu verschmelzen. "Die irre Heldentour des Billy Lynn" hat er nun in einer neuen 3D-Technik gedreht, die hyperrealistische Bilder liefert. Erzählt wird die Geschichte eines US-Soldaten, der nach einem Irak-Einsatz auf eine Propagandareise durch die Vereinigten Staaten geschickt wird und in der Halbzeitpause eines Football-Spiels auftreten muss. (Regie: Ange Lee - Mit Joe Alwyn, Kristen Stewart, Vin Diesel, Garrett Hedlung- 110 Minuten - frei ab 12 Jahren)In naher Zukunft werden Flüchtlinge in Transitzonen festgehalten, die Polizei agiert jenseits rechtsstaatlicher Maßstäbe. Bei einem der brutalen Einsätze tötet der Beamte Volt (Benno Fürmann) einen Nigerianer. Die Schuldgefühle werfen den wortkargen Einzelkämpfer völlig aus der Bahn, aber er kann den Vorfall gegenüber seinem Chef (André Hennicke) verheimlichen. Dann lernt Volt La Blanche (Ayo), die Schwester des Toten, kennen und verliebt sich in die schutzlose Frau, die von dem skrupellosen Drasko (Stipe Erceg) bedrängt wird. Der 1981 in Hamburg geborene Regisseur Tarek Ehlail ("Chaostage - We Are Punks!") hat seine pessimistische Zukunftsvision mit dröhnenden Techno-Bässen unterlegt. Sein Film spielt fast nur nachts in düsteren Interieurs. Neben Fürmann agieren Darsteller wie Denis Moschitto, Stipe Erceg und Anna Bederke. (Regie: Tarek Ehlail - Mit Benno Fürman, Denis Moschitto, Anna Bederke - 80 Minuten - FSK ohne Angaben)Der Stoff ist ein Klassiker der Kinderliteratur. Nun kommt die Geschichte von James Krüss ins Kino: Aus Geldnot lässt sich Timm auf einen Handel mit dem zwielichtigen Baron Lefuet ein. Er verkauft ihm sein herzliches und ansteckendes Lachen und gewinnt dafür im Gegenzug jede Wette. Ein guter Deal, so scheint es, denn seine neue Fähigkeit verleiht dem Jungen Geld und Macht. Doch er merkt auch, dass sein Leben nun sehr einsam und freudlos ist. Er will sein Lachen zurück, doch darauf will sich der teuflische Baron nicht einlassen. Grimmepreisträger Andreas Dresen ("Halt auf freier Strecke") hat die Geschichte mit einem prominenten Ensemble rund um den jungen Hauptdarsteller Arved Friese inszeniert. Justus von Dohnányi spielt den bösen Lefuet. Mit dabei sind auch Axel Prahl als Teufels-Gehilfe Behemoth, Nadja Uhl als Hausdame im Grand Hotel, Charly Hübner als Barmann und Fritzi Haberlandt als Bäckerin. Und einige Prominente haben Kurzauftritte, etwa Harald Schmidt oder Thomas Ohrner, der in der ZDF-Serie von 1979 als Timm Thaler berühmt wurde. (Regie: Andreas Dresen - mit Justus von Dohnányi, Axel Prahl und Nadja Uhl - 102 Minuten, ohne Altersbeschränkung)Als die Iranerin Rana alleine in der Wohnung ist, wird sie von einem Unbekannten brutal überfallen und schwer verletzt - wahrscheinlich auch vergewaltigt. Aus Scham und Angst vor dem Gerede der Nachbarn und der Sorge, ihr Gesicht zu verlieren, entscheiden sich Rana und ihre Ehemann Emad, den Vorfall nicht anzuzeigen. Und doch hinterlässt er Spuren. Rana ist traumatisiert und zieht sich zurück, während Emad auf Rache sinnt und den Täter anhand von Indizien selbst suchen will. Einmal mehr entfaltet der iranische Regisseur Asghar Farhadi so ein Drama um Schuld, Vergebung, Würde und Moral. "The Salesman" ist für einen Auslands-Oscar nominiert - für "Nader und Simin - eine Trennung" wurde Farhadi bereits mit dem höchsten Preis Hollywoods ausgezeichnet. (Regie: Asghar Farhadi - Mit Shahab Hosseini, Taraneh Alidoosti, Babak Karimi - 125 Minuten - frei ab 12 Jahren).Vor 15 Jahren brachte Gore Verbinski mit "The Ring" die Neuauflage eines japanischen Horrorfilms in die Kinos. Auf den sehr erfolgreichen Film folgte mit "The Ring 2" im Jahr 2005 eine Fortsetzung. Nun startet ein dritter Teil. Hier geht es um eine junge Frau, die sehr besorgt ist um ihren Freund. Dieser hatte sich ein seltsames Video angesehen, dessen Betrachter einer unheimlichen Legende nach sieben Tage später sterben muss. Um ihren Freund zu retten, trifft sie eine verhängnisvolle Entscheidung und macht dabei eine fürchterliche Entdeckung: Hinter dem Video steckt noch eine weitere Ebene, die bisher noch niemand gesehen hat. (Regie: Javier Gutiérrez - Mit Matilda Lutz, Alex Roe, Johnny Galecki - 102 Minuten - frei ab 16 Jahren)