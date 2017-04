Geschmackvoll oder schwer verdaulich? Die Zuschauer bekommen diese Woche jedenfalls „The Founder“ vorgesetzt. Der Film handelt von den Anfängen der Fast-Food-Kette Mc Donalds.

Filmstarts in dieser Woche

Die cineastische Speisekarte enthält ab Donnerstag schließlich Filme aus allen möglichen Genres. Serviert werden unter anderem Science-Fiction („Stille Reserven“), Komödie („Ein Dorf sieht schwarz“), ein Boxerdrama („Bleed for this“) und ein Gruselfilm („The Bye Bye Man“). Und hier die filmische Menükarte samt Trailer:Das steht auf dem Filmplakat. Es heißt übersetzt „Der Gründer“. Genaugenommen geht es aber nicht um den tatsächlichen Erfinder der Fast-Food-Kette McDonald's. Ray Kroc ist lediglich der Mann, der sie groß gemacht hat. Am Anfang des knapp zweistündigen Dramas ist er (Michael Keaton, „Birdman“, „Batman“) ein glückloser Handelsvertreter, der endlich einmal einen Erfolg verdient hat. In Kalifornien trifft er auf Mac und Dick McDonald und lernt ihre Art kennen, ein neuartiges Restaurant zu betreiben: ausgerichtet auf Familien, ohne Besteck und nur mit wenigen, einzeln in Papier verpackten Gerichten. Er überredet die Brüder, „McDonald's“ zur Kette aufzublasen - und übernimmt sie später selbst. Das Drama überzeugt mit einem gewohnten starken Michael Keaton in der Hauptrolle, traut sich aber nicht, die dunklen Seiten Krocs auszuloten.(Regie: John Lee Hancock – mit Michael Keaton, Laura Dean, Nick Offerman – 115 Minuten FSK o.A.) (dpa)Wien ist gespalten. Eine Grenze läuft durch die Stadt – gezogen von Konzernen und ihren Fußsoldaten. Einige können sich eine Todesversicherung leisten, andere können nicht zahlen. Oder verweigern sich dem System. Für sie hat das Leben nach dem Tod kein Ende. Ihre Körper werden in einen Dämmerzustand versetzt und ausgebeutet. Der Tod als Privileg. Valentin Hitz (Drehbuch und Regie) legt mit „Stille Reserven“ eine bedrückende Science-Fiction-Dystopie vor. In der Hauptrolle: Clemens Schick.(Regie: Valentin Hitz – Mit Clemens Schick, Lena Lauzemis, Stipe Erceg – 95 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Seyolo Zantoko hat erfolgreich sein Medizinstudium in Frankreich abgeschlossen. Als sich ihm die Möglichkeit bietet, einen Posten in einem kleinen Ort in Nordfrankreich anzunehmen, zögert er nicht. Doch als er sich mit seiner Familie in dem rund 400-Seelen-Dorf niederlässt, ist die Ernüchterung groß. Denn in Marly-Gomont hat man noch nie einen Schwarzen gesehen. „Ein Dorf sieht schwarz“ handelt von der schwierigen Integration einer schwarzen Familie auf dem Land. Die Geschichte, die 1975 ihren Lauf nimmt, basiert auf einer wahren Begebenheit. Der Rapper Kamini, der Sohn des 2009 gestorbenen Arztes aus dem Kongo, erzählte die Lebensgeschichte bereits 2006 erfolgreich in einem Song. Nun hat der französische Regisseur Julien Rambaldi daraus eine Komödie gemacht.(Regie: Julien Rambaldi – Mit Marc Zinga, Aïssa Maïga und Bayron Lebli – 96 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Eigentlich klingt der Stoff alles andere als lustig: Im neuen Film des französischen Regisseurs Philippe de Chauveron geht es um Grenzpolizisten, die Flüchtlinge in deren Heimatland abschieben. Chauveron, der ein Faible für kuriose Geschichten hat, macht daraus eine Komödie. In „Alles unter Kontrolle“ haben die Beamten am Ende natürlich rein gar nichts unter Kontrolle – was für den Zuschauer durchaus amüsant ist. Mit Ary Abittan in der Rolle eines ehrgeizigen Polizisten und Medi Sadoun als renitentem Flüchtling sind gleich zwei Hauptdarsteller aus Chauverons Erfolgsfilm „Monsieur Claude und seine Töchter“ wieder mit dabei.(Regie: Philippe de Cauveron – Mit Ary Abittan, Medi Sadoun und Cyril Lecomte – 87 Minuten – FSK o.A.)Schon als Kind beginnt Vinny Pazienza mit dem Boxen und gewinnt später zahlreiche Titel. Dann aber hat er einen schweren Verkehrsunfall und bricht sich das Genick. Seine Ärzte raten ihm davon ab, wieder zu boxen – doch Vinny Pazienza beginnt heimlich mit dem Training. „Bleed for this“ erzählt nun diese wahre Geschichte über den Sportler, der seinem Schicksal trotzt und sich zurück ins Leben kämpft. Miles Teller („Whiplash“) spielt die Hauptrolle, Aaron Eckhart („Sully“) den Trainer.(Regie: Ben Younger – Mit Miles Teller, Aaron Eckhart und Katey Sagal – 117 Minuten – frei ab 12 Jahren)Verkehrsunfälle, Explosionen und derbe Sprüche, die oft unter die Gürtellinie gehen: In „Chips“ spielen Dax Shepard („Hit and Run“) und Michael Peña („Der Marsianer – Rettet Mark Watney“) zwei Polizisten bei der California Highway Patrol (CHP), die mit ihren Motorrädern durch Los Angeles brausen. Jon Baker (Shepard) und Frank „Ponch“ Poncherello (Peña) sind ungleiche Partner, die ständig aneinandergeraten. Kristen Bell („Bad Moms“) und Vincent D'Onofrio („Jurassic World“) sind in Nebenrollen zu sehen. Shepard, der auch das Drehbuch schrieb und Regie führte, gibt der Action-Komödie einen derben Anstrich. Die langjährige TV-Serie „Chips“ (1977 bis 1983) mit den Hauptdarstellern Erik Estrada und Larry Wilcox hatte einen harmloseren Humor.(Regie: Dax Shepard – Mit Michael Peña, Dax Shepard und Vincent D'Onofrio – 101 Minuten – FSK noch o.A.)Wie in so vielen amerikanischen Horrorfilmen, so ist es auch hier ein altes Haus, das großes Unheil verheißt: Als eine Gruppe von College-Studenten ein betagtes Anwesen abseits des Campus bezieht, weckt sie damit eine unheimliche und Angst einflößende Gestalt mit dem Namen „The Bye Bye Man“. Nachdem sie dessen Namen erfahren haben, macht sich der „Bye Bye Man“ daran, die Studenten zu jagen. Neben jüngeren amerikanischen und britischen Darstellern isthier auch eine Leinwand-Legende wie Faye Dunaway („Die drei Tage des Condor“) mit von der gruseligen Partie. US-Regisseurin Stacy Title („The Last Supper“) hat für diesen Film ein Drehbuch ihres Mannes Jonathan Penner umgesetzt.(Regie: Stacy Title – Mit Lucien Laviscount, Douglas Smith und Cressida Bonas – 96 Minuten – frei ab 16 Jahren)