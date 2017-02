Egal ob Tragödien oder Heldengeschichten, Hollywood bedient sich schon immer realer Geschehnisse. Sie liefern Stoff für Geschichten auf der Leinwand. Im Falle des Anschlags beim Boston-Marathon dauerte es keine vier Jahre, bis das Ereignis als Kinofilm umgesetzt worden ist.

Die Filmstarts im Überblick

In dieser Woche starten außerdem unter anderem ein vielversprechender Psychothriller („A Cure for Wellness") und ein sechsfach Oscar-nominierter Streifen („Lion"). Kinder dürfen sich auf die Fortsetzung „Bibi & Tina - Tohuwabohu Total“ freuen.Es sollte ein Fest werden, es wurde eine Tragödie: Am 15. April 2013 explodierten am Zieleinlauf des Boston-Marathons zwei Sprengsätze - drei Menschen starben. In seinem sensibel inszenierten Action-Thriller "Boston" schildert US-Regisseur Peter Berg („Deepwater Horizon“) mit zuweilen dokumentarisch anmutenden Passagen ohne allzu reißerische Effekte die mehrtägige Jagd nach den beiden Attentäter. Die Auswertung des Videomaterials bringt schnell Erfolge, aber beim Aufspüren der Bombenleger gibt es manchen Rückschlag und manche Panne. Mit Mark Wahlberg, Kevin Bacon und John Goodman ist Bergs Action-Drama, das ein Appell an die Gemeinschaft und den Zusammenhalt ist, überaus prominent besetzt. (Regie: Peter Berg – Mit Mark Wahlberg, Kevin Bacon, John Goodman, J.K. Simmons, Michelle Monaghan – 133 Minuten – frei ab 12 Jahren)In diesem Zwitterwesen aus Psychothriller und Horrorfilm geht es für einen so jungen wie hoch ehrgeizigen Mitarbeiter eines amerikanischen Finanzinstituts in die Schweiz. Aus einem idyllisch in den Alpen gelegenen Sanatorium soll Mr. Lockhart seinen Chef zurück in die Staaten holen. Schnell muss Lockhart erfahren, dass sich das vermeintlich banale Unterfangen sehr schwierig gestaltet. Der Chef nämlich will die Heilanstalt nicht wieder verlassen. Ein Unfall zwingt Lockhart zudem, sich selbst den vermeintlichen Heilkünsten des mysteriösen Direktor Volmer hinzugeben. Gore Verbinski, unter anderem verantwortlich für die Welthits „Fluch der Karibik“, hat die us-deutsche Grusel-Produktion inszeniert. (Regie: Gore Verbinski – Mit Dane DeHaan, Mia Goth, Jason Isaacs, 146 Minuten – ab 16 Jahren)Der Film erzählt eine dieser Geschichten, die einem Drehbuchschreiber gestrichen würde, wenn sie nicht auf wirklichen Ereignissen beruhen würde: Saroo (Sunny Pawar) stammt aus einem indischen Dorf und wird als kleiner Junge Mitte der 80er Jahre durch einen Zufall von seiner Familie getrennt. Nach einigen Monaten auf den Straßen Kalkuttas adoptiert ihn eine australisches Paar. 25 Jahre später ist aus Saroo ein junger Mann (Dev Patel, „Slumdog Millionär“) geworden. Verzweifelt macht er sich mit Hilfe von Google Earth auf die Suche nach seiner Familie. Das Drama ist für sechs Oscars nominiert. (Regie: Garth Davis – Mit Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, David Wenham, 120 Minuten – ab 12 Jahren)Die junge Hexe Bibi und ihre Freundin Tina genießen die Sommerferien mit ihren Pferden, da kommt das nächste Abenteuer aus dem Busch: Ein Junge macht sich über ihre Suppe am Lagerfeuer her! Als sie ihn erwischen, freunden sie sich mit ihm an und geben ihm zu essen. Doch irgendetwas ist komisch an dem Jungen, der sich Aladin nennt und als syrischer Flüchtling ausgibt. Schnell fliegt seine Tarnung auf: Eigentlich ist er ein Mädchen und heißt Adea. Die Ausreißerin flieht vor ihrem Onkel und ihren Cousins, die sie in Nordalbanien zwangsverheiraten wollen. Das können Bibi und Tina nicht zulassen. Mit Tricks und ein wenig Hexerei helfen sie Adea. Doch dann kehrt sie plötzlich zu ihrer Familie zurück. Bibi und Tina beschließen, dem Sinneswandel ihrer neuen Freundin auf den Grund zu gehen. (Regie: Detlev Buck – Mit Lina Larissa Strahl, Marie Koroll, Lea van Acken – 110 Minuten – Ohne Altersbeschränkung)Zuckersüßes Gefühlskino ist eines der Markenzeichen von Regisseur Lasse Hallström („Chocolat“, „Gottes Werk und Teufels Beitrag“). Auch in seinem neuen Film „Bailey“ schwelgt er in herzerwärmenden Momenten und drückt heftig auf die Tränendrüse. Der Star ist dabei ein Hund, der immer wieder geboren wird. Er fragt sich: Was ist der Sinn des Lebens - und findet die Antwort darin, den Menschen Lachen und Lieben beizubringen. Das Drehbuch basiert auf dem Bestsellerroman „Ich gehöre zu dir“ von W. Bruce Cameron; die deutsche Stimme des Hundes spricht Schauspieler und Hundeliebhaber Florian David Fitz («Der geilste Tag», «Willkommen bei den Hartmanns»). (Regie: Lasse Hallström, mit Britt Robertson, K. J. Apa, John Ortiz, Dennis Quaid – 100 Minuten – ohne Altersbeschränkung)Es ist das Jahr 1948. Der überzeugte Kommunist Pablo Neruda hat den chilenischen Präsidenten Videla scharf kritisiert und ihm Kooperation mit den USA vorgeworfen. Nun ist der berühmte Dichter auf der Flucht. Pablo Larraín bringt diese Ereignisse jetzt ins Kino, als filmische Biografie der anderen Art. Statt linear zu erzählen, verwebt er in „Neruda“ Realität und poetische Fantasie zu einem Road-Trip erst durch Chile, dann quer durch die Kordilleren bis nach Argentinien. Auf dieser abenteuerlichen Reise ist ihm der Polizist Óscar Peluchonneau auf den Fersen, gespielt von Gael García Bernal („Salt an Fire“, „Mozart in the Jungle“). Doch leider verpasst der Beamte den per Haftbefehl gesuchten Schriftsteller immer ganz knapp – ein Katz-und-Maus-Spiel, das die Frage aufwirft, wo die Wirklichkeit aufhört und die Vorstellungskraft beginnt. (Regie: Pablo Larraín – Mit Gael García Bernal, Luis Gnecco und Mercedes Morán – 108 Minuten – ab 12 Jahren)Auch auf amerikanischen Schulhöfen fliegt mal die ein oder andere Faust. Dass sich allerdings zwei Lehrer duellieren, hat man selbst im US-Kino noch eher selten erlebt. Ein von Ice Cube („Barbershop“) verkörperter Lehrer namens Ron Strickland ist es, der auf die abstruse Idee kommt, seinen Kollegen, den körperlich deutlich schwächeren und ziemlich ängstlichen Englisch-Lehrer Andy Campbell, zu einem Kampf herauszufordern. Und das alles ausgerechnet zum Ende des Schuljahres, nach einem für Andy ohnehin turbulenten Tag. Andy wird gespielt von Charlie Day, den man etwa aus der US-Komödie „Horrible Bosses“ kennt. Auch Christina Hendricks („Mad Men“) ist mit von der Partie. (Regie: Richie Keen, mit Ice Cube, Charlie Day, Christina Hendricks – 91 Minuten – ab 12 Jahren).