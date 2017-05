Die Filmstarts in dieser Woche

Gleich zwei gruselig-gute Neustarts gibt es zu sehen – einer eher an das jüngere Publikum gerichtet, einer an die Erwachsenen. „Sieben Minuten nach Mitternacht“ schafft es nach ersten Presse- und Fanstimmen sowohl mit Bildgewalt als auch einer emotionalen Geschichte zu überzeugen. Cineasten und Kritiker feiern auch „Get Out“ von Regisseur Jordan Peele.Conor hat Alpträume. Von einem riesigen Baum-Monster, das nachts vor seinem Fenster auftaucht und ihm seltsame Geschichten erzählt. Und das ihn dazu zwingen will, sich mit seinen tief verborgenen, allerschlimmsten Ängsten auseinanderzusetzen. Denn die Mutter des 13-Jährigen ist schwer krank und wird vielleicht sterben. Patrick Ness hat das Buch „Sieben Minuten nach Mitternacht“ geschrieben, das nun als bildgewaltiges Fantasy-Drama verfilmt wurde, bei dem die Grenzen zwischen Traum und Wirklichkeit verwischen. Regieführte der Spanier Juan Antonio Bayona, der 2018 auch das Dinosaurier-Spektakel „Jurassic World 2“ ins Kino bringen soll. (Regie: Juan Antonio Bayona – Mit Lewis MacDougall, Felicity Jones, Sigourney Weaver – 108 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Der Film ist der seltene Fall, in dem ein Streifen Horror mit Hirn verbindet: Erzählt wird die Geschichte von Chris (Daniel Kaluuya, „Sicario“) und seiner Freundin Rose (Allison Williams, „Girls“). Sie ist weiß, er schwarz. Sie will ihn bei einem Wochenendausflug ihren Eltern vorstellen. Er ist nervös, weil dienoch nichts von seiner Hautfarbe wissen und er die Vorurteile der weißen Vorstadt-Oberschicht fürchtet. Schließlich stößt er aber auf geheimnisvolle Aktivitäten, die seine Vorstellungskraft bei weitem übersteigen. Der exzellente Thriller verbindet gekonnt Horror, Humor und die aktuellen Rassismus-Debatte und war in den USA ein Riesenhit bei Kritikern und an den Kinokassen. (Regie: Jordan Peele – Mit Daniel Kaluuya, Allison Williams, Catherine Keener und Bradley Whitford – 104 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)Schon Martin Scorsese widmete dem Filmproduzenten und Luftfahrtpionier Howard Hughes mit „Aviator“ einen Film. Nun hat sich Warren Beatty mit „Regeln spielen keine Rolle“ an der Legende versucht – und spielt Hughes auch gleich selbst. Im Mittelpunkt des hochkarätig besetzten, mehr als zweieinhalbstündigen Films stehen aber ein aufstrebendes Starlett und ein Chauffeur, in deren Leben Hughes außerordentlich wichtig wird. Der Film ist dann auch wenigerein Porträt über Hughes als eine Romanze. (Regie: Warren Beatty – Mit Warren Beatty, Lily Collins, Alden Ehrenreich, Matthew Broderick und Annette Bening – 127 Min – frei ab 6 Jahren) (dpa)Supermarktleiter, Ex-Lehrer, Callboy, Polizist, Künstlerin, Ärztin, Imker mit diversen Sorgen, Hoffnungen und Träumen und dazu Teenager im Würgegriff der Pubertät: Die Hauptfiguren der Romanverfilmung „Einsamkeit und Sex und Mitleid“ könnten unterschiedlicher kaum sein. Doch sie und ihre Geschichten passen gut zusammen. Gemeinsam ergeben sie nämlich ein facettenreiches, spannendes und oft bitter-komisches Bild deutscher Großstadt-Gegenwart. Regisseur Lars Montag gelang mit einem spielfreudigen Darstellerensemble eine handfeste Satire, die einiges zum Nachdenken anbietet. (Regie: Lars Montag – Mit Jan Henrik Stahlberg, Friederike Kempter, Bernhard Schütz – 119 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Ein Landgut in Südfrankreich und fünf Freundinnen: Eigentlich sollte das Mädelswochenende entspannt und lustig werden. Doch dann gibt es eine männliche Leiche. Der Thriller „5 Frauen“ von Olaf Kraemer zeigt, wie die Freundinnen in der Extremsituation reagieren. Und er zeigt viel vom Wesen der Freundschaft. (Regie Olaf Kraemer – Mit Julia Dietze, Odine Johne, Anna König, Stefano Cassetti – 98 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Sieben Männer und Frauen im Alter von 64 bis 74 Jahrenporträtiert die Leipziger Regisseurin Susanne Kim in ihrem Dokumentarfilm «Trockenschwimmen». Sie begleitete die Gruppe bei einem Schwimmkurs in der sächsischen Metropole, bei dem sie sich ihren Ängsten vor dem Wasser stellten. Dabei gaben die Protagonisten zum Teil sehr intime Einblicke in ihr Gefühlsleben. In die Dokumentaraufnahmen hat Kim auch Szenen aus Super-8-Filmen von Urlaubern sowie Sequenzen aus Unterwasserfilmen und von „Hollywoods Wasserprinzessin“ Esther Williams montiert. (Regie: Susanne Schulz – 78 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Dieses Porträt einer jungen Frau kurz vor dem Zusammenbruch war in Frankreich ein veritabler Hit. Regisseurin Justine Triet schickt die aus Komödien wie „Birnenkuchen mit Lavendel“ bekannte Virginie Efira als Victoria auf einen turbulenten Selbsterfahrungstrip: Victoria, Ende 30, arbeitet als Anwältin, hat zwei Töchter, die sie allein erzieht und ist in zunehmendem Maße von ihrem im Chaos versinkenden Leben überfordert. Auf einer Hochzeit trifft Victoria nicht nur auf ihren alten Freund Vincent, sondern auch auf einen, von ihr einst verteidigten Klein-Dealer. Am nächsten Morgen sieht sich Vincent mit dem Vorwurf konfrontiert, seine Freundin ermordet zu haben. Victoria nimmt sich des Falls an. (Regie: Justine Triet – Mit Virginie Efira, Vincent Lacoste, Melvil Poupaud, 97 Minuten, frei ab 12 Jahren) (dpa)