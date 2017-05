Jack Sparrow ist zurück. Pardon! Captain Jack Sparrow. Johnny Depp verkörpert den durchgeknallten Piraten im neuen Fluch-der-Karibik-Teil bereits zum fünfen Mal.



Die Filmstarts in dieser Woche

Wer weniger auf Blockbuster steht, dem seien die neue Film-Biografie "Churchill" sowie "Berlin Syndrom" empfohlen. Das junge Publikum dürfte sich vor allem für "Hanni & Nanni – Mehr als beste Freunde" interessieren.Captain Jack Sparrow (Johnny Depp) torkelt wieder über die Reling, und muss sich mit seiner Mannschaft erneut gegen gruselige Geister-Matrosen behaupten. Die werden angeführt vom finsteren Captain Salazar (Javier Bardem), einem zum Vampir mutierten Erzbösewicht, der gnadenlos Jagd auf den unverzagten Sparrow macht. Unterstützt wird der pittoreske Pirat von der jungen Astronomin Carina Smyth (Kaya Scodelario), die Sparrow den Weg zum ominösen „Dreizack des Poseidons“ weist, und dem draufgängerischen Matrosen Henry (Brenton Thwaites). Der betagte, mittlerweile altersmilde Seebär Barbossa (Geoffrey Rush) ist auch wieder mit an Bord. Das norwegische Regieduo Joachim Rønning und Espen Sandberg („Kon-Tiki“) hat die Crew des Blockbusters etwas verjüngt, doch Johnny Depp bleibt in seiner Paraderolle ganz der Alte. Als Produzent fungiert wieder einmal Hollywood-Legende Jerry Bruckheimer.(Regie: Joachim Rønning und Espen Sandberg – Mit Johnny Depp, Javier Bardem, Geoffrey Rush, Kaya Scodelario – 128 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)Mitten im touristischen und bunten Kreuzberg in Berlin lernt die australische Backpackerin Clare an einer Ampel zufällig den Berliner Englischlehrer Andi kennen. Ein Flirt beginnt, der aber schrecklich endet. Als die junge Frau nach einer leidenschaftlichen Nacht Andis Wohnung verlassen will, bemerkt sie: Sie ist eingesperrt. Er hat nicht vor, Clare wieder gehen zu lassen. Der Thriller „Berlin Syndrom“ von Cate Shortland ist spannend, weil nicht absehbar ist, wie weit Andi, der ein Doppelleben führt, gehen wird. Er zeigt abseits des Thrillers zugleich viele schöne Eindrücke aus Kreuzberg.(Regie: Cate Shortland – Mit Teresa Palmer, Max Riemelt, Matthias Habich – 116 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)Der australische Regisseur Jonathan Teplitzky zeigt den britischen Kriegspremier in seinem Film „Churchill“ von einer ungewohnten Seite: Ein verletzlicher und jähzorniger Mann sucht seinen Platz während der dramatischen Ereignisse zu Ende des Zweiten Weltkriegs. Wenige Tage vor der Landung der Alliierten in der Normandie will Churchill (Brian Cox) die Invasionspläne kurzfristig umstoßen. Er fürchtet ein Blutbad wie in den Grabenkämpfen des Ersten Weltkriegs. Doch er muss feststellen, dass seine Fähigkeiten als Militärstratege nicht gefragt sind. Churchill ist gekränkt, fühlt sich zum Zusehen verdammt. Er verrennt sich in Plänen, zusammen mit König George VI. auf einem Kriegsschiff an der Operation teilzunehmen, doch der König winkt ab. Der einzige Mensch, der sich traut, Churchill die ungeschminkte Wahrheit zu sagen, ist seine Frau Clementine (Miranda Richardson).(Regie: Jonathan Teplitzky – Mit Brian Cox, Miranda Richardson, John Slattery, Julian Wadham, Richard Durden, Ella Purnell – 98 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Terrence Malick gehört zu den renommiertesten US-Regisseuren, obwohl sein Werk nicht einmal zehn Spielfilme umfasst. Darunter sind Filme wie „The New World“, „The Tree of Life“ oder zuletzt „Knight of Cups“. In „Song to Song“ nimmt uns Malick mit nach Austin, Texas. Hier scharen sich junge Frauen um einen so aparten wie eingebildeten Musikproduzenten, gespielt von Michael Fassbender. Rooney Mara, die eine aufstrebende Künstlerin gibt, ist darunter. Und auch eine Natalie Portman. Ryan Gosling gibt einen Songschreiber; irgendwann taucht auch Cate Blanchett auf. Der 73-jährige Malick hat also wieder eine Riege hochkarätiger Schauspieler um sich versammelt, so wie bei seinem ersten Spielfilm 1973, „Badlands“ mit Martin Sheen und Sissy Spacek.(Regie: Terrence Malick – Mit Rooney Mara, Michael Fassbender und Ryan Gosling – 129 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Hanni und Nanni sind zurück. Nach drei Kinofilmen mit den Zwillingen Jana und Sophia Münster in den Hauptrollen gibt es mit dem neuen Teil einen Neustart der Reihe nach den Klassikern von Enid Blyton – diesmal mit Laila und Rosa Meinecke in den Hauptrollen und noch moderner aufgepeppt. Die Rollen der Eltern spielen diesmal Jessica Schwarz und Sascha Vollmer, Sänger der Band The BossHoss. Außerdem dabei: Julia Koschitz als Sport- und Physiklehrerin sowie Maria Schrader als Internatsleiterin. Nicht fehlen darf natürlich Katharina Thalbach als liebevolle Französisch-Lehrerin Madame Bertoux. Mädchen und Pferde-Fans im Alter von sechs bis zwölf Jahren dürften begeistert sein. (Mit Laila und Rosa Meinecke, Katharina Thalbach, Maria Schrader, Jessica Schwarz und Sascha Vollmer – 96 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Bei der französisch-isländischen Co-Produktion handelt es sich um den letzten Film der Regisseurin Sólveig Anspach. Die Isländerin (Jahrgang 1960) hatte Zweidrittel des Schnitts vollendet, als sie im August 2015 an einer Krebserkrankung starb. Anspach erzählt uns in ihrer romantischen Komödie von einem Kranfahrer, der sich in eine Schwimmlehrerin verguckt. Nachdem Samir, der aus einem Pariser Vorort stammt, herausgefunden hat, womit Agathe ihre Brötchen verdient, gibt er sich als Nichtschwimmer aus. Eigentlich ist Samir ein guter Schwimmer. Doch Agathe kann mit Lügnern nichts anfangen und als der Schwindel auffliegt, flieht sie nach Island. So schnell jedoch lässt sich Samir nicht abschütteln.(Regie: Sólveig Anspach – Mit Florence Loiret Caille, Samir Guesmi, Philippe Rebbot 83 Minuten – frei ab 6 Jahren) (dpa)Ein denkbar unschöner Start ins Leben. Nicht nur, dass Rosemari das Licht der Welt auf einem Klo erblickt, sie wird auf dieser Toilette auch von ihrer Mutter zurückgelassen. 16 Jahre später macht sich die junge Frau daran, endlich dem Geheimnis ihrer Herkunft auf die Schliche zu kommen. Dazu wendet sie sich an Unn Tove – diese hatte das Baby dereinst bei ihrer eigenen Hochzeit auf dem Klo entdeckt. Unn Tove, die inzwischen nicht mehr mit ihrem Mann zusammen ist und die als Journalistin arbeitet, sieht in Rosemaris ungewöhnlicher Geschichte eine gute Story. Zusammen mit Rosemari erkundet Unn Tove die Vergangenheit des Teenagers.(Regie: Sara Johnsen – Mit Ruby Dagnall, Tuva Novotny, Laila Goody – 95 Minuten – frei ab 12 Jahren) (dpa)