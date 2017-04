Moritz Bleibtreu ist gerade sehr fleißig. Nachdem vor kurzem die Kiffer-Fortsetzung „Lommbock“ mit ihm in der Hauptrolle startete, läuft nun „Es war einmal in Deutschland“, der auf der Berlinale Premiere feierte. Auch die Schlümpfe kehren auf die Leinwand zurück

Filmstarts in dieser Woche

Der Film erzählt von einem eher unbekannten Kapitel der deutschen Geschichte: Von Juden, die nach dem Holocaust erst einmal ausreichend Geld verdienen müssen, um sich einen Neustart im Ausland zu ermöglichen. Moritz Bleibtreu („Lommbock“, „Knockin' on Heaven's Door“) spielt David Bermann, der in Frankfurt am Main in einem von der US-Armee errichteten Lager lebt. Vor dem Zweiten Weltkrieg gehörte ihm mit seinen beiden Brüdern ein florierendes Wäschegeschäft. Nun ist er der einzige Überlebende seiner Familie und will sich eine neue Existenz aufbauen. Zusammen mit anderen jüdischen Überlebenden, die alle von der Emigration träumen, beginnt der Geschäftsmann erneut einen Wäschehandel.(Regie: Sam Garbarski – Mit Moritz Bleibtreu, Antje Traue, Tim Seyfi – 102 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Schlumpfine will nicht länger das süße Mädchen sein. Alle haben eine Aufgabe, nur sie ist einfach nur schön. Im 3D-Animationsfilm „Die Schlümpfe – Das verlorene Dorf“ will sie deshalb herausfinden, wer sie wirklich ist. Auf der Suche nach sich selbst landet Schlumpfine mit ihren Schlumpffreunden im verbotenen Wald. Der ist sehr gefährlich. Zu allem Überfluss wird das Grüppchen vom bösen Zauberer Gargamel verfolgt. Ein Abenteuer, bei dem alle eine überraschende Entdeckung machen. Die Sprecherrollen in der deutschen Version sind prominent besetzt. Nora Tschirner ist als Schlumpfine zu hören, Christoph Maria Herbst als Gargamel. In kleineren Rollen: Iris Berben, Model Lena Gercke und die YouTuberin Bibi alias Bianca Heinicke.(Regie: Kelly Asbury – Mit den Stimmen von Nora Tschirner, Christoph Maria Herbst und Heiner Lauterbach – 90 Minuten, ohne Altersbeschränkung) (dpa)François Gautier ist in zwei Dingen unschlagbar: ImGeigenspielen und im Geizig sein. Er isst Lebensmittel, deren Verfallsdatum schon seit Jahren abgelaufen ist, nur um zu sparen. Er ist weder verheiratet noch liiert, denn das käme zu teuer. Sein ganzes Denken besteht daraus, so wenig Geld wie möglich auszugeben. Doch dann taucht eines Tages die 16-jährige Laura auf und behauptet,seine Tochter zu sein. Er sieht Kosten auf sich zukommen, die ihm den Angstschweiß auf die Stirn treiben. Als er sich dann noch in Valérie verliebt, ergreift ihn erst recht die Panik. Denn Romantik, so glaubt er, kostet. Für die Hauptrolle in „Nichts zu verschenken“ konnte der französische Regisseur Fred Cavayé den Komiker Dany Boon gewinnen. An seiner Seite spielen Noémie Schmidt und Laurence Arné.(Regie: Fred Cavayé – Mit Dany Boon, Noémie Schmidt, Laurence Arné – 90 Minuten – ohne Altersbeschränkung) (dpa)Bei einem Campingausflug verschwindet die sechs Jahre alte Tochter von Mackenzie „Mack“ Allen Philips (Sam Worthington). Die Polizei findet ihr blutgetränktes Kleid in einer Hütte, ihr Vater plagt sich über Jahre mit Schuldgefühlen. Eines Tages steckt eine Einladung in genau diese Hütte in seinem Briefkasten. Mack entscheidet sich, zu fahren und trifft in der Hütte eine Frau (Octavia Spencer), die behauptet, Gott zu sein. Er muss lernen, wieder zu lieben. „Die Hütte – Ein Wochenende mit Gott“ ist ein durchgängig ernstes zweistündiges Religionsdrama. Es basiert auf einem Millionen-Bestseller und hatte in den USA großen Erfolg an den Kinokassen.(Regie Stuart Hazeldine – Mit Sam Worthington, Octavia Spencer, Tim McGraw – 132 Minuten – FSK o.A.) (dpa)Eine x-beliebige Lagerhalle im Boston der Endsiebziger: Eigentlich wollte Justine (Brie Larson) nur einen ganz normalen Waffendeal zwischen ein paar IRA-Schergen und Waffenschiebern einfädeln. Aber die Stimmung ist von Anfang an latent aggressiv. Als sich dann zwei der Anwesenden als Kontrahenten einer Kneipenschlägerei wiedererkennen, fliegen erst Beleidigungen und dann Kugeln kreuz und quer durch die Halle. Der englische Autorenfilmer und Genrefilm-Freund Ben Wheatley liefert nach der Dystopie „High Rise“ eine abendfüllende Schießerei im Siebziger-Look mit vielen Einschusslöchern in teuren Anzügen.(Regie: Ben Wheatley – Mit Brie Larson, Cilian Murphy, Sharlto Copley, Armie Hammer, Sam Riley – 90 Minuten – frei ab 18 Jahren) (dpa)Vor vier Jahren machte der junge deutsche Filmemacher Jakob Lass mit seinem „Love Steaks“ Furore. Ausgezeichnet wurde der mit improvisierten Dialogen aufwartende, ohne Fördergelder realisierte und recht ungewöhnliche Film etwa mit dem wichtigen Max-Ophüls-Preis. Nun bringt Lass ein weiteres abendfüllendes Werk in die Kinos. In „Tiger Girl“ geht es um zwei junge, in Berlin lebende Frauen: Vanilla und Tiger. Vanilla möchte vor allem dazugehören, scheitert aber an der Aufnahmeprüfung der Polizeischule. Vanilla trifft auf Tiger und lernt von dieser, wie man sich behauptet im wilden Großstadtdschungel. Erstmals präsentiert wurde der Film Anfang 2017 im Rahmen der Berlinale.(Regie: Jakob Lass – Mit Ella Rumpf, Maria Dragus und Enno Trebs – 91 Minuten – frei ab 16 Jahren) (dpa)