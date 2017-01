Für seine Dokumentation über Japan macht der Fotograf und Vortragsreferent Marcus Haid einen Kindheitstraum wahr. Er stellt fest, dass er trotz vieler Reisen rund um den Globus noch nie Kontakt mit einer so eigenständigen und fremden Kultur hatte. Shinto Schreine in modernen Einkaufszentren, Geishas und Teezeremonien neben schriller und verrückter Jugendkultur. Japan ist ein Land, in dem man als westlicher Besucher ständig mit vermeintlich vertrauten Eindrücken konfrontiert ist, nur um beim näheren Hinsehen festzustellen, dass es sich um etwas einzigartig japanisches handelt. Frische und informative Live-Moderation, packendes Filmmaterial und feinfühlig ausgewählte Musik nimmt die Besucher am Samstag, 11. Februar , um 19.30 Uhr im Musikomm Amberg mit auf eine unvergessliche und emotionale Reise durch dieses einzigartige Land. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: hfz