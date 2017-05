"Es ist ökologischer Wahnsinn, Fleisch zu essen." Der das sagt, lebt seit 50 Jahren vegetarisch und seit zehn ist er Veganer. Rüdiger Dahlke war jetzt im Musikomm zu Gast.

Amberg . (kge) "Eine sehr ehrliche Atmosphäre hier in Amberg..." diagnostizierte der Mediziner, Psychotherapeut und Bestsellerautor Dr. Rüdiger Dahlke. Er hatte das Publikum in seinem ersten Vortrag "Angstfrei leben" zu einem Summtest aufgefordert, bei dem sich ein sanfter Stimmteppich über den vollbesetzten Saal legte."Wer diesen Programmpunkt vielleicht aus Vorstellungen von Eckart von Hirschhausen kannte, wurde darüber informiert, dieser habe nicht nur diese Pointe bei Dahlke geklaut. Mit viel Humor ging er das Thema Ängste, Phobien bis hin zu Panikattacken an. Manches durfte man nicht so ganz ernst nehmen, wie zum Beispiel seine Theorie, dass Frauen aus Angst vor Schlangen Stöckelschuhe tragen. Wer sich vor Spinnen grause, solle sich einmal überlegen, ob er nicht selbst etwas von deren Eigenschaften in sich trägt. "Sie ist Fallenstellerin, hinterhältig, wickelt ein und saugt aus."Menschen, die mit der Höhe Probleme haben, sind nach Dahlkes Ansicht vielleicht mit unlauteren Methoden aufgestiegen. Und ihre Seele fordere durch die irrationale Furcht abzustürzen ihre absolute Ehrlichkeit. Wer sein Innerstes weit öffne, gebe der Angst keinen Platz mehr. Mit guten Vorschlägen und einer abschließenden Meditation "lächelnde Augen kreisen lassen" schaffte er es, seine Zuhörer mit einem Wohlgefühl aus dem Vortrag zu entlassen.Danach hieß es: "Wie der Verzicht auf Fleisch und Milch Körper und Seele heilt." Dabei lernten die Dagebliebenen eine andere Seite von Dr. Rüdiger Dahlke kennen. Er isst seit 50 Jahren kein Fleisch mehr, lebt seit zehn Jahren vegan, verwendet keinen Zucker und vieles mehr. Tierversuche lehnt er vehement ab, erzählte aber davon, dass man bei Studien herausfand, dass man mit Kasein Krebs bei Tieren an- und abschalten konnte. "Früher hams im KZ gearbeitet und jetzt in der Forschung", so eine deftige Aussage. Gegen den Krieg im eigenen Körper könne man nur durch geeignete Ernährung angehen."Es ist ökologischer Wahnsinn, Fleisch zu essen", sagt Dahlke. Denn durch die Massentierhaltung würden immense Mengen von Futter benötigt und Treibhausgase erzeugt. Wenn man bei der weltweiten Nahrungsknappheit nicht mehr mitmachen will, gibt es nach seinen Darlegungen nur die Möglichkeit, komplett auf Pflanzliches umzustellen. Dahlke riet dazu, sich auch nur regional und saisonal zu ernähren, am besten seinen Bedarf selbst anzubauen.