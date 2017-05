Eglsee. Bauerntheater vom Feinsten bot die Theatergruppe des Stammtischs Zur gemütlichen Runde mit dem Dreiakter "Das damische Duo". In der Festhalle bewiesen die Laienspieler bei fünf Aufführungen wieder einmal, dass es keiner großen Bühne bedarf, um den Geschmack des Publikums zu treffen. Jeder der Akteure ging in seiner Rolle auf, ließ jedoch seinen eigenen Charakter nicht ganz außen vor.

So verwunderte es auch nicht, dass die geballte Ladung an Wortwitz das Publikum zu Lach- und Beifallsstürmen hinriss. Zum Erfolg der Aufführung trug auch die amüsante Handlung des Theaterstücks bei. Regie führte Johann Bauer. Als Schauspieler standen Josef Martl Fleischmann, Sieglinde Hofrichter, Stefan Ring, Julia Lamecker, Marion Bauer, Elisabeth Bauer und Bernd Bauer auf der Bühne. Der Dank ging auch an Souffleuse Maria Ring und Maskenbildnerin Manuela Zapf.