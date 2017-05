Das Leben selbst schreibt oft die besten Geschichten. Wie etwa die des adligen Geschäftsmannes Philippe Pozzo di Borgo und seines algerischen Intensivpflegers Abdel Yamine Sellou. Denn die beiden wurden nach einigen kleineren Problemen mit der Lebensweise des jeweils anderen "ziemlich beste Freunde".

Amberg . (frj) Zuerst war es ein Buch, das der Champagner-Hersteller nach seinem Absturz beim Paragliding und dem Tod seiner ersten Ehefrau schrieb. Das Schicksal des vom Hals abwärts gelähmten Unternehmers veranlasste zunächst einen Filmemacher, darüber einen Dokumentarstreifen zu drehen. Dass darin das Potenzial einer Komödie verborgen liegt, entdeckten bald die Drehbuchautoren und Regisseure Olivier Nakache und Èric Toledano und konnten mit "Intouchables" - wie der Film im Original heißt - einen Blockbuster landen, der in Frankreich 19, und in Deutschland immer noch respektable neun Millionen Zuschauer fand.Im Jahr 2013 bearbeitete Gunnar Dreßler den Stoff für die Bühne und hatte damit ebenfalls einen beachtlichen Erfolg. Das Stück wurde im Programm des Amberger Stadttheaters wieder aufgenommen und zog auch in der zweiten Auflage noch viel Publikum in den Musentempel. Wenn zwei Menschen auf höchst unterschiedlichen Welten aufeinandertreffen, so kann das tragisch enden - oder eben in einer Komödie, wie in "Ziemlich beste Freunde".Der eine ist reich, gebildet, ein Schöngeist und ein wenig verbittert über sein Schicksal, das ihn in Depressionen fallen ließ. Der andere ein Filou aus den Pariser Banlieues, Ex-Häftling, Überlebenskünstler und trotz seiner fatalen Lage immer noch zu Scherzen aufgelegt, wenn auch manchmal recht makabren. Dargestellt wurde das Duo vom englisch-deutschen Schauspieler Timothy Peach und Felix Frenken. Peach erläuterte in einer kleinen Einführung vor dem eigentlich Stück noch seine Probleme, die er als Schauspieler, der die große Geste liebt, als Darsteller eines vom Hals ab gelähmten Menschen hatte, der seinen Rollstuhl nur per Kopfbewegung steuern kann.Aber die Schwierigkeit, sämtlich Emotionen nur verbal oder eine entsprechende Mimik auszudrücken, meisterte er vorbildlich. Er verfiel auch nicht - auch wenn dies in seiner Situation verzeihlich gewesen wäre - in albernes Grimassieren, sondern zeigte die Stimmungen seines alter Ego Philippe fein nuanciert, eben wie eine Person, die eine gute Erziehung genossen hatte.Den Gegenpart in Person des Pflegers Driss übernahm Felix Frenken. Gegenpart ist hier wohl die angebrachteste Bezeichnung, denn als nordafrikanischer "Asozialer" fegte er wie ein tanzender Derwisch über die Bühne, plapperte allerlei amüsante Geschichten und schaffte es in dieser Rolle, dem gelähmten Philippe seine Lebensfreude wieder zu geben.Unter der Regie von Gerhard Hess, der die Geschichte in leicht verdauliche kurze Sketche eingeteilt hat, und mit dem großen Engagement, das die beiden Protagonisten auch nach mehr als 350 Aufführungen noch zeigten, entstand eine intelligent-witzige, charmante und umwerfende Komödie, die auch gelegentlich Platz für anrührende Szenen bot.