Zwei Filme - einer davon im unsynchronisierten Original mit Untertiteln, der andere in deutscher Sprache - und in der Pause ein paar leckere Häppchen. Das Rezept für die französische Filmnacht ist denkbar einfach - dafür aber umso erfolgreicher.

Ein bisschen was fürs Herz

Von Algerien nach Paris

Ein ausverkauftes Haus hatten die Veranstalter (Kulturverein Amberg, Freundeskreis Périgueux und Ringtheater-Besitzer Andreas Wörz) bereits Mitte Januar vermeldet. Das Interesse an der französischen Filmnacht - es war die achte Auflage - ist ungebrochen groß. Lange vor Beginn drängten sich die 252 Gäste im Foyer und stimmten sich mit dem Willkommens-Cidre auf die Leichtigkeit eines Kinoabends ein.Der typisch französische Humor, aber auch ein bisschen was fürs Herz, beherrschte den ersten Film: "Un, beaucoup, aveuglément" ("Mit dem Herz durch die Wand"). Die Hellhörigkeit ihrer aneinandergebauten Appartements lässt zwei Menschen schier verzweifeln: Er ist ein schrulliger Spiele-Erfinder, der mit der Welt draußen vor seiner Tür längst abgeschlossen hat, sie eine passionierte Pianistin. Mit Lärm terrorisieren sie sich anfangs, doch dann finden sie Gefallen aneinander.Getrennt durch eine Wand, kommen sie sich mental näher und lassen sich auf eine Beziehung ein, ohne einander gesehen zu haben. Der amüsanten Leichtigkeit einer romantischen französischen Komödie, die zweifelsohne etwas fürs Gemüt war, folgte eine kulinarische Pause. Gestärkt mit leckeren Canapés, die die fleißigen Helfer von Kulturverein und Freundeskreis servierten, ging es in den zweiten Teil der Filmnacht.Auf Deutsch gezeigt wurde "Unterwegs mit Jaqueline" (Originaltitel "La Vache"). In diesem Road-Movie lebt der algerische Bauer seinen Traum: Mit seiner innigst geliebten Kuh Jacqueline macht er sich zu Fuß auf den Weg nach Paris, das Tier will er dort auf der Landwirtschaftsmesse zeigen. Auch dieser Wohlfühl-Film über Menschlichkeit, Gastfreundschaft und Solidarität kam beim Publikum bestens an. (Im Blickpunkt)

"Er liebt mich, er liebt mich nicht": Wer kennt es nicht, dieses florale Orakel, bei dem man am Gänseblümchen ein Blütenblatt nach dem anderen abzupft, um herauszufinden, was der Angebetete empfindet?! Auch in Frankreich gibt es dieses, verriet Anne-Marie-Brey, Vorsitzende des Freundeskreises Périgueux.

Bei der achten Filmnacht am Freitag im Ringtheater schnappte sie sich eine Gerbera von der Deko auf den Stehtischen und führte die Variante im Nachbarland vor. Eine verliebte Französin zählt hinsichtlich ihres Schwarms so: "Il m'aime, un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, pas du tout."Und auf Deutsch geht das dann so: "Er liebt mich, ein bisschen, viel, leidenschaftlich, zum Verrücktwerden, überhaupt nicht." (san)