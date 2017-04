Hoher Besuch im Luftmuseum: Am Karfreitag war eine sechsköpfige Delegation aus Baden-Württemberg nach Amberg gekommen. Die Reisegruppe setzte sich laut Museumsleiter Wilhelm Koch aus hochrangigen Vertretern aus Politik, Wirtschaft und Kultur zusammen: Renate Wiehager (Leiterin der Daimler- Kunst-Sammlung), Klaus Entenmann (Chef der Daimler Financial Services) mit Ehefrau, Christian Gögger (Leiter des Esslinger Kunstvereins) und Jürgen Zieger (Oberbürgermeister der Stadt Esslingen) mit Ehefrau.

"Wie üblich, konnten sich die Besucher unter einem Luftmuseum nicht so recht etwas vorstellen", sagte Koch am Dienstag. Doch das habe sich nach einer Führung geändert.Interessant sei für die Gäste die Besonderheit gewesen, dass es in Amberg mehrere Firmen gibt, "die von der Luft" leben: Lüdecke (Druckluftkupplungen), Grammer (luftgefederte Sitze), Grammer Solar (Warmluftkollektoren), Herding (Luftfiltertechnik) und Siemens (Luftstütze). Zudem gibt es an der Hochschule Deutschlands einzigen Lehrstuhl für Druckluft und Strömungstechnik.Koch freute sich über die Reaktionen der Gäste: "Die Besucher waren mit fortschreitender Erkundung des Hauses begeistert vom Museumskonzept, das die Bereiche Kunst, Architektur, Design, Technik und Alltag auf Augenhöhe vermittelt." Als Erinnerung erhielten die drei Ehepaare jeweils einen Partner-Ballon.