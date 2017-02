Als große Party mit einer "Überdosis G'fühl" entpuppte sich "I am from Austria - The Show" im ACC. Geboten waren die größten Hits aus 50 Jahre Austropop. Und da durften natürlich Wolfgang Ambros' "Skifoan" oder Reinhard Fendrichs "Macho Macho" keinesfalls fehlen. Mit Humor, Spielfreude und Authentizität spielten die Musiker von "I am from Austria" einen Hit nach dem anderen und machten so deutlich, welche brillanten Künstler der Austropop in all den Jahren hervorgebracht hat. Bild: Hartl