"Mia Bayern san gmiatlich." Das stellt auch der bayerische Komiker Harry G im Amberger ACC fest. Doch bei seiner Show geht es alles andere als griabig zu. Das G in seinem Künstlernamen steht da eher für grenzenloses Gefechts-Granteln.

Verkatert beim Brunch

Publikum macht mit

Von Tatjana SichelstielEigentlich gibt es nichts, worüber sich Harry G nicht ausufernd aufregen kann. Radlfahrer, Jogger, Franken, Veganer und sogar seine eigene Mutter nimmt der gebürtige Regensburger aufs Korn und meckert mit Leidenschaft und großem schauspielerischen Talent über aktuelle Trends und Lifestyle, aber auch die alltäglichen Dinge.Gleich zu Beginn regt sich der Grantler über Duisburg, einen seiner Auftrittsorte, auf. "Duisburg ist so hässlich, das haben die Amerikaner nicht zerbombt, weil so der Schaden größer ist!" Auch an München mit seinen "depperten Radlfahrern" oder dem Trend, am Wochenende zum Brunchen zu gehen, lässt der Comedian kein gutes Haar. Im Gegenteil. Sehr bildhaft und detailgetreu schildert, nein, lebt er die Not der zum Brunch mitgeschleppten Männer: Völlig verkatert und von Menschen umgeben, die Mann nicht kennt und mit denen er auch nicht reden mag, versucht der Arme mit 0,1-Liter-Gläsern den Brand vom Vorabend in der Kehle zu löschen, während er mit einem riesigen Haufen Speck und Rührei auf dem Teller über die nächste Halbe nachdenkt.Die Zuschauer sind nicht nur von diesem hingebungsvoll zelebrierten Leiden restlos begeistert. Auch die anderen unnachahmlich vorgetragenen Geschichten über soziale Medien und Dienste wie Facebook, Whatsapp, Tinder und Co. sorgen für vor Begeisterung fast kreischendes Publikum. Je nach Bedarf hüpft Harry G tuntig über die Bühne, säuselt in schönstem Veganer-Hochdeutsch ins Mikro oder ruiniert sich halb die Stimmbänder, wenn er seinen kettenrauchenden Freund Alfons akustisch auf die Bühne holt.Es steht sogar ein Zuschauer mit dem Künstler auf der Bühne und muss ihm bei einer perfekten Parodie auf einen weiblichen Fan mit Selfie-Absichten zur Hand gehen. Auch sonst zeigte sich der Wahl-Münchner sehr publikumsnah. Nicht nur die erste Reihe wird mehr oder weniger freiwillig Teil des Programms. Der Künstler lässt auch gern das Publikum Sätze im Chor zu Ende sprechen. Brunchen sei Frauensache und heiße bei Männern "Frühschoppen", wie der vielstimmige Männerchor vervollständigt.Manch einer hätte Harry G wahrscheinlich noch eine ganze Weile zuhören können, aber nach zwei Stunden kommt der Komiker dann doch zu dem weisen Schluss, dass man Trends nicht ewig hinterher hecheln kann. Alt werden sei das einzige Mittel, sich einigermaßen elegant aus diesem Wahnsinn zu verabschieden. Das tut der immerhin schon 37-Jährige dann auch - nicht ohne eine Zwangs-Zugabe in schönstem Bayrisch. Nach tosendem Applaus kann dann der gemütliche Teil des Abends beginnen. Hoffentlich ohne eine drohende Verabredung zum Brunch.