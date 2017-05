-Sulzbach. Die Zukunftsakademie von Helmut Kollhoff besuchte eine Abordnung der Jusos mit dem Landtagsabgeordneten Florian von Brunn an der Spitze. Dieses bisher einmalige bundesweite Lehrkonzept, habe Modellcharakter für weitere Ableger in der Region, so das Fazit.

Helmut Kollhoff unterrichtet seit etwa fünf Jahren das Fach Zukunft - Bildung für nachhaltige Entwicklung. Hauptsächlich am Erasmus-Gymnasium, im geringen Umfang auch an anderen Schulen. Von deren Seite besteht laut Kollhoff nun der Wunsch, das Konzept so weit auszubauen, dass es an sämtlichen 17 Amberger Schulen angeboten werden kann. Deshalb soll eine Institution aufgebaut werden, die diese Ergänzung dauerhaft gewährleistet.Globale Zusammenhänge, die soziale und ökologische Problematiken betreffen, würden zwar lehrplanmäßig im Schulunterricht behandelt, so Kollhoff, eine Vernetzung und Verknüpfung von Themen, wie es die Zukunftsakademie anbietet, könne wegen Zeitmangels und der Komplexität der Themen in den Unterrichtsstunden nicht gewährleistet werden. Die Schüler sollen dabei den Zusammenhang zwischen ihrem Handeln als Konsumenten und den daraus resultierenden globalen Auswirkungen verstehen, sich eine Meinung bilden und Handlungsoptionen angeboten bekommen.Nach dem die Zukunftsakademie unter dem Dach des Eine-Welt-Laden Amberg gegründet wurde, expandiert sie von da aus bereits wieder: Zwölf sogennante Multiplikatoren durchlaufen zurzeit eine Qualifikationsphase, sieben von ihnen sind bereits an Schulen installiert.