Er ist seit 1978 Mitglied der Gruppe Amberger Künstler und als solcher nicht nur in sämtlichen Jahresausstellungen der Künstlergemeinschaft mit mehreren Exponaten vertreten, sondern auch prägend für diese alljährliche Werkschau. Aber auch sonst ist Helmut Rösel in der Stadt bestens bekannt, der nach eigenem Bekunden seine künstlerische Karriere mit "kleinen Kasteln" begann, später kritische Zeichnungen und Gemälde anfertigte und sich schließlich dem freien, themenlosen Arbeiten zuwandte.

Heute um 19.30 Uhr wird Rösels Einzelausstellung in der Stadtgalerie Alte Feuerwache eröffnet. Kulturreferent Wolfgang Dersch übernimmt die Einführung in das Leben und Werk des Künstlers. Für die passende Musik sorgen Uli Wähner und seine Freunde. Im Mittelpunkt der Präsentation stehen laut einer Pressemitteilung Bilder und Zeichnungen von 2000 bis 2017: Arbeiten in Acryl, Kreide beziehungsweise Ölkreide auf Holz, Karton und Papier. Der überwiegende Teil der Exponate wird am Ende der Ausstellung in die "Sammlung Helmut Rösel" des Stadtmuseums eingegliedert, die bereits eine Vielzahl von Arbeiten von 1964 bis 1999 umfasst und von dem Künstler bereits 2015 an das Museum übergeben wurde. Doch zunächst werden sie bis einschließlich Sonntag, 7. Mai, in der Stadtgalerie zu sehen sein.Rösel wurde 1941 in Sulzbach-Rosenberg geboren, von 1960 bis 1964 studierte er an der Kunstschule Würzburg, der Freien Akademie Mannheim bei Professor Berger-Bergner und an der Kunstakademie bei Professor Wilhelm freie Malerei. Von 1964 bis 2006 war er, der sich selbst gern als "Bildermacher" bezeichnet, als Kunsterzieher tätig. Ebenso lange wie der Gruppe Amberger Künstler, deren Gründungsmitglied er 1978 war, gehört er dem Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern/Oberpfalz an.Seither nahm Rösel an Verbandsausstellungen in Innsbruck, Glasgow, Bratislava, Regensburg und Deggendorf teil. 1982/84 war er unter anderem bei der großen Deutsche Kunstausstellung im Haus der Kunst München, 1992/94 bei der internationalen Ausstellung "Bild. Kunst zu beiden Seiten der Grenze CS/D", 1996/98 bei einer Auswahl von Oberpfälzer Künstlern in der Galerie der Bayerischen Landesbank München und 1999/2000 bei der Wanderausstellung "Menschenbilder" in Deutschland und Frankreich vertreten.Hinzu kamen Einzelausstellungen in Amberg, Weiden, Nürnberg, Fürth, Frankfurt, München, Kaiserslautern, Berlin und Würzburg.