"Wir haben den Tag unseres Dirigentenwechsels spaßeshalber als D-Day bezeichnet", moderierte Norbert Füger im ACC das Jahreskonzert der Knappschaftskapelle an. Zudem brach er mit der Tradition und ehrte einen Musiker, dem das Orchester viel zu verdanken hat.

Von Karin HegenAmberg . Thomas Prechtl war seit 30 Jahren dabei, saß mit seiner Klarinette inmitten seiner begeisterten Mitspieler, hatte aber nun die Verantwortung weitergegeben. Vor neun Jahren erhielt er zur 175-Jahr-Feier den Stab, führte durch seine Arbeit die Amateure zu einem Niveau, das für seinen Nachfolger Valery Lapko eine hohe Messlatte bedeutet.Ein wenig steif kam dieser auf die Bühne, was aber eher an seiner Kopfbedeckung mit dem senkrecht nach oben ragenden Federbüschel lag. Ohne diese und mit erhobenem Taktstock fühlte er sich sichtlich wohler auf dem Podest vor den Musikern in ihren stattlichen Uniformen."Stunde der Musik" nannten sie in falscher Bescheidenheit ihr Jahreskonzert. Was so harmlos klang, war ein großer orchestralischer Abend mit Kompositionen, der keinen Wunsch offenließ. Vom Konzertmarsch über den Blumenwalzer, einem Disney-Medley bis hin zu Melodien aus Western und Zigeunertänzen war für jeden etwas dabei.Dabei zeigte die Kapelle, dass sie sowohl mit Klassischem von Beethoven und Modernem, wie eben das Stück "D-Day" von Alex Poelman in ihrem Element war. Dunkel blieb die Bühne bei diesem Werk, lediglich die Notenständer waren beleuchtet. Was in der Geschichte für das Dritte Reich den Anfang vom Ende bedeutete, hatte der 1981 geborene Komponist aus den Niederlanden in Töne gefasst. Die Knappschaftskapelle spielte nicht nur meisterhaft, sondern hinterließ durch die Inszenierung Gänsehaut-Feeling. Ebenso mit dem "Pavane Pour une Infante Défunte" von Maurice Ravel. Dieses ursprünglich impressionistische Klavierstück hatte Johan de Meij für Blasorchester umgeschrieben und wurde in diesem Konzert wunderschön gefühlvoll vorgetragen. Jedes einzelne Stück des Abends wurde kurz thematisch erklärt, um dem Publikum stets einen gelungenen Einstieg zu ermöglichen.Das Jugendorchester bewies unter der Leitung von Lisa-Marie Holzschuh, dass man sich um den Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Mit drei Stücken zeigte es sein Können. In Begleitung weniger erwachsener Instrumentalisten wagte es sich an anspruchsvolle Stücke wie das "Happy" von Pharrell Williams, arrangiert von Frank Bernaerts.