Nach Eigenproduktionen, zwei an der Zahl, fand Winfried Steinl, dass es mal wieder Zeit wäre, für einen Klassiker. Und da momentan ein bisschen vom Geist der Aufklärung nötig wäre, entschied er sich für Voltaire, dem Aufklärer par excellence. Das Publikum darf gespannt sein, was der Jugendtheaterclub daraus machen wird.

Hemmungen ablegen

Die Zuschauer verblüffen

Premiere am 12. Mai

Das Zeitalter der Aufklärung auf der Bühne Voltaire



Voltaire, der mit bürgerlichen Namen François-Marie Arouet hieß, und von 1694 bis 1778 lebte, war ein französischer Philosoph und Schriftsteller. Er ist einer der meistgelesenen und einflussreichsten Autoren der französischen und europäischen Aufklärung. In Frankreich nennt man das 18. Jahrhundert "das Jahrhundert Voltaires".



Candide



Candide oder der Optimismus ist eine 1759 unter dem Pseudonym Docteur Ralph erschienene satirische Novelle. 1776 gab es die deutsche Übersetzung "Candide oder die beste aller Welten". Am Beispiel des einfältigen Candide beantwortet Voltaires Romansatire diese Fragen mit der radikalen Demontage von Leibniz' philosophischem Optimismus, denn Candide erlebt auf seiner abenteuerlichen Reise die infernalischsten Schrecken und absurdesten Zufälle. Geläutert kommt er zur Erkenntnis, dass dem Menschen nichts bleibt, als ,seinen Garten zu bestellen'.



Die Aufführung



Der Jugendtheaterclub führt "Die beste aller Welten - nach Voltaires Candide oder der Optimismus" am Freitag, 12., und Samstag, 20. Mai, auf. Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr im Stadttheater.

Hinter den jungen Leuten liegen arbeitsreiche Tage. In den Osterferien absolvierten sie einen Probenmarathon im Stadttheater. Kein Wunder, schließlich rücken die Aufführungen näher. Winfried Steinl lehnt sich entspannt zurück, wohlwissend, dass noch ein hartes Stück Arbeit wartet. Zurückgreifen kann er auf einen harten Kern des Jugendtheaterclubs, also auf junge Menschen, die schon länger dabei sind. Das macht es leichter, Neulinge zu integrieren.Immer wieder freut es ihn aufs Neue, wenn er die Wandlung sieht, die sich bei Menschen vollzieht, die erstmals auf die Bühne gehen. "Das Wichtigste ist, die Hemmungen abzulegen", sagt er. Nicht minder bedeutend ist das Klima im Team: "Ist es gut, geht was voran." Im September war der Jugendclub des Stadttheaters, der inzwischen sein fünftes Stück auf die Bühne bringt, in die neue Saison gestartet. Am Anfang steht Grundlagentraining auf dem Spielplan. Da entscheide sich sehr schnell, wer dabei bleibt und wer das Handtuch wirft. "Anfangs sind es immer 26 oder 27, jetzt sind es 18", sagt er über die personelle Stärke des Ensembles.Auch drei junge Syrer spielen bei "Die beste aller Welten - nach Voltaires Candide ou l'optimisme" mit. Einer von ihnen, Ahmad, wird sogar in die Rolle von Voltaire schlüpfen. "Da passt sein Akzent absolut dazu", findet Winfried Steinl. Mohammed, ein anderer syrischer Flüchtling, wird den typisch deutschen Baron Thundertentronckh mimen. Das Votaire-Stück, eigentlich eine satirische Novelle, hat Winfried Steinl bereits 1983 mit einer Schultheater-Gruppe am Herzog-Christian-August-Gymnasium in Sulzbach-Rosenberg aufgeführt. "Damals haben wir das sogar auf einem Festival in Ingolstadt gespielt", erinnert sich der Regisseur.Die Nachrichten waren es, die Winfried Steinl bewogen, das Stück des großen französischen Aufklärers wieder auf die Bühne zu bringen. "Ich finde, die Zeit der Aufklärung müsste sich wiederholen", sagt er und zitiert Kant: "Es ist so bequem, nicht aufgeklärt zu sein." Winfried Steinl würde sich wünschen, die Menschen würden nachdenken, "nur ein bisschen". Der Regisseur fand die Voltaire-Vorlage zum Schülertheater von damals, was seinen Worten nach "die Sache ungemein erleichtert". Doch Winfried Steinl wäre nicht Winfried Steinl, wenn er nicht wieder eigene Ideen oder die seiner Spieler ins Stück einbauen würde. In der Theatersprache heißt dies: Dekonstruktion. "Man dekonstruiert, also zerstört, es und konstruiert es neu." Genau dies hat der Regisseur bei "Candide oder der Optimismus" getan.Mal anklagend, mal lustig, dann gibt er Denkanstöße - so ist Voltaire, der große Franzose, in diesem Stück. Längst hat der Regisseur seinen Spielern eingebleut, immer an das Publikum zu denken. "Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn das Publikum nur die Moralkeule aufs Hirn kriegt oder nur Probleme zu hören bekommt." Vielmehr müsse man die Zuschauer verblüffen und überraschen - dazu gehört auch mal, deren Erwartungshaltung eben nicht zu erfüllen. "Das ist die große Chance der Bühne", findet Winfried Steinl. Der 74-Jährige hat die Erfahrung gemacht, dass die Jugendlichen von der Bühnenerfahrung in ihrer persönlichen Entwicklung profitieren. "Sie überwinden dadurch Hemmungen", nennt Steinl ein Beispiel. Er merkt das, wenn er die jungen Leute auffordert, zu schreien, einfach nur laut zu schreien. "Da sind sie erst einmal gehemmt." Durch die Bühne werde man selbstbewusster. Nicht zu unterschätzen sei die Teamarbeit. "Wenn du in einer Gruppe spielst, da müssen die Eifersüchteleien oder das eigene Ego hintenanstehen."Hinter den Mitgliedern des Jugendtheaterclubs liegt eine arbeitsreiche Zeit, bis zur Premiere muss noch fleißig geprobt werden. "Jetzt ist der Endspurt", sagt Winfried Steinl. Da wird Vollgas gegeben, schließlich ist am Freitag, 12. Mai, die Premiere.