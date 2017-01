Ein Gefühlsprogramm von Liebe, Lachen, Tod und Teufel haben Cornelia Thiele und Thomas Kieck unter den Titel "Sehnsucht" gestellt. Sie schauspielert, singt, trägt vor, jongliert und zaubert. Er dagegen steuert unaufdringliche Gitarrenmusik bei.

Wenn einfach gar nix passt

Kieck-Theater Cornelia Thiele und Thomas Kieck präsentieren unter dem Namen Kieck-Theater schon seit 1991 literarisch-musikalische Programme, in denen sich Schauspiel, Pantomime und Musik verbinden. Sie können auf bisher über 1900 Auftritte zurückblicken. Mit ihrem Mix aus witzigen, dramatischen und nachdenklichen Kleinkunst-Stücken lassen sie die Zuschauer von Basel bis Rostock und von Bautzen bis Essen lachen, träumen, schmunzeln und ergriffen sein. (msf)

Von Marielouise ScharfAmberg. Als Kieck-Theater sind die beiden Künstler immer on tour. Sie haben natürlich kein eigenes Theater, deshalb ist "jede Vorstellung an einem anderen Spielort ein bisschen wie eine Premiere", erklärt die Schauspielerin. Am Donnerstag waren sie in der Stadtbibliothek zu Gast.Und so ganz nebenbei gehört das Plaudern und Begrüßen schon zum Programm. Texte und Poesie von Krüss, Heidenreich & Co. verzwurbelt die attraktive Protagonistin zu einem dicken, festen Tau. Was ist Vorlage, was eigene Formulierung? Thiele und Kieck verknoten mit Worten, Musik und Magie und lassen alles zu einem roten Sehnsuchtsfaden zusammenfließen. Das tun sie mit viel Engagement und Temperament. Das Ergebnis ist ein frischer, frecher und fröhlicher Kleinkunst-Abend."Wir wollen Ihnen etwas zeigen mit Niveau", ruft die Pferdeschwanzträgerin von der provisorischen Bühne ins Publikum. Das sitzt an den runden Glastischen mit bunten Filz-Sets und flackernden Teelichtern, die für die romantische Stimmung sorgen. Gut ausgeleuchtet, vor rotem Vorhang, links der Platz für den Gitarristen, rechts ein Utensilienköfferchen, daneben ein paar wenige Accessoires - hier agieren die Künstler 90 Minuten lang nonstop. Ganz schön anstrengend ist dieser Ritt durch Gefühl und Gesang, Jonglage und Zauberei. Auch wenn das Lesecafé nicht komplett gefüllt ist, die Künstler geben alles. Sie rappen gemeinsam: "Ich bin zu alt für Heroin und fürs Dr. Sommer-Team". Schließlich finden sie zum Schluss zur Erkenntnis: "Neu beginnen kannst du mit dem letzten Atemzug."Cornelia Thiele verrät noch folgende Malaise: "An Tagen, die mir wirklich wichtig sind, geht alles schief." Dann hat sie kein makelloses Jahrhundertgesicht, sondern unschöne Falten oder einen Pickel am Kinn. Ist nichts Besonderes geplant, dann ist sie strahlend schön. Es passiert eben alles im falschen Moment. Trotzdem trällert sie: "Ich freu' mich, dass am Himmel Wolken sind. Das ist der Lebenssinn, dass ich bin!" Während sie diesen Text singt, lässt sie Blumen zwischen den Fingern wachsen, und Thomas Kieck bearbeitet die Saiten der Gitarre mit sanftem Vibrato. Er findet den richtigen Rhythmus, wenn es über Frau etwas zu sagen gibt. Sagen darf auch das Publikum etwas, den gängigen Abrakadabra-Zauberspruch, damit der indische Seiltrick endlich klappt. Sonst aber agieren die Künstler ohne Unterstützung. Sie nehmen Fahrt auf, begeistern und überraschen mit Tiefgang und gefühlvoller Gitarrenmusik. Alles darf sein, alles passiert unaufgeregt, aber flüssig und fantasievoll: "Ich spiele und singe nur für Sie."Wieder kommuniziert Cornelia Thiele direkt mit den Besuchern. Die sind immer mehr von der Natürlichkeit des Auftritts angetan. Die Gedanken nehmen gefangen, die Musik inspiriert. "Ich singe manches Lied und sage manchen Text auch nur wegen der Leute", meint Cornelia Thiele. Wirklich? Der Beifall des Publikums kam jedenfalls von Herzen.