Im Stadttheater erfahren die Zuschauer am Sonntag, 29. Januar, wie Hirte Matthias und seine Freunde auf Reisen gehen und Menschen in musikalischen Notsituationen helfen. Dabei geraten sie in die Fänge des mächtigen Königs Frissmeinicht. Doch da hat Matthias eine verrückte Idee. Wie das Abenteuer von Matthias, den ehemaligen Zirkustrompetern Piff und Paff, dem Instrumentenhändler Herbert und dem Geschichtenerzähler Fabian ausgeht, können Musikbegeisterte ab sechs Jahren beim Familienkonzert mit der Munich Brass Connection erleben. Beginn ist um 16 Uhr.

Mit ihrem musikalischen Märchen erzählt das Quintett laut einer Pressemitteilung des Kulturamts eine Geschichte von Gemeinschaft und Freundschaft, von Perfektion und Andersartigkeit und vom großen Glück des Freiseins. Mit Trompeten, Alphorn, Waldhorn, Posaune und Tuba werden die Zuhörer in eine Welt entführt, die ohne Musik nicht funktionieren würde, heißt es dazu.Die Munich Brass Connection vermittelt dem Publikum ihre ganz eigene Sicht des Blechblasens. Wörtlich steht in der Meldung: "Ein äußerst reflektierter Musizierstil, die kompromisslose Spielfreude und das hintergründig humorvolle Auftreten der fünf Herren zieht jeden in seinen Bann und lässt kaum ein Auge trocken." Gegründet 1998 an der Grassauer Musikschule, gewann das Ensemble 1999 den Bundeswettbewerb Jugend musiziert und legte somit den Grundstein für ein Kammermusikensemble mit hohen musikalischen Ansprüchen. Die Auszeichnung als bestes deutsches Blechbläserquintett beim Internationalen Jan-Koetsier-Wettbewerb 2006 markierte den Beginn einer regen Konzerttätigkeit im In- und Ausland.Karten gibt es in der Tourist-Information am Hallplatz unter 10 23 3, per E-Mail (tourismus@amberg.de) und an der Abendkasse.