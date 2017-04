Konzert für Chor und Orchester in der Ammersrichter Kirche

Ammersricht. (u) Die Ammersrichter Pfarrkirche St. Konrad mit ihrer Sandtner-Orgel wird am Samstag, 29. April, um 19.30 Uhr einmal mehr zum Konzertsaal. Unter der Leitung von Andreas Feyrer erwartet die Besucher eine Aufführung der "Großen Credo-Messe" von Wolfgang Amadeus Mozart und der "Missa Serena" aus der Feder von Andreas Feyrer.

Schließlich wird die Ergoldsbacher Kirchenmusikerin Benedicta Ebner Orgelimprovisationen zu Gehör bringen und beim Chorvortrag ihrer Komposition "O Magnum Mysterium" als Dirigentin fungieren. Mozarts Credo-Messe für Chor, Orchester und Orgel wurde am 17. November 1776 im Salzburger Dom uraufgeführt. Am Ostermontag wurde der Festgottesdienst in St. Konrad bereits musikalisch mit dem Mozart-Werk umrahmt. Wegen des großen Erfolgs wird sie nun beim Konzert noch einmal aufgeführt. Im Orchester und als Solisten wirken durchwegs Musikstudenten und Profi-Musiker mit, im Chor haben sich erfahrene Sänger zusammengefunden.Auch die "Missa Serena" ist den Ammersrichter Gottesdienstbesuchern nicht unbekannt. Das Werk für Chor, Streicher, E-Bass, Schlagzeug und Orgel wurde von Andreas Feyrer für den Osterfestgottesdienst 2016 komponiert und uraufgeführt. Ein Hörgenuss werden sicher auch Benedicta Ebners Orgelimprovisation und die von ihr dirigierte Aufführung ihrer Komposition "O Magnum Mysterium". Der Eintritt ist frei, Spenden werden gerne angenommen.