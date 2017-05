(sle) Am Freitagabend startete der Chor Vox Aeterna auf eine musikalische Reise rund um die Welt: Von den sonnigen Stränden Kaliforniens über die unendlichen Weiten der afrikanischen Savanne, bis hin zu den eisigen Polen. Das zweistündige Konzert "Horizons" im Stadttheater Amberg war ausverkauft.

Freundschaft und Musik

Jedes Konzert, das der Chor Vox Aeterna selbst organisiert, steht unter einem anderen Motto, erklärt Florentin Siegert, der Vorsitzende von Vox Aeterna. "So ist es nicht nur eine Aneinanderreihung von verschiedenen musikalischen Werken, sondern ein Mosaik, das eine Geschichte erzählt", sagt Siegert. Das Programm beinhaltete Vokal-Arrangements von Songs, die man aus dem Radio kennt, sowie auch selten gehörte Stücke der klassischen Chormusik. Das Repertoire von Vox Aeterna reicht von Gregorianik bis zur Moderne und umfasst eine große Vielfalt bedeutender Chorwerke. Neben reinen A-cappella-Werken kommen auch Stücke begleitet von Klavier, Saxophon oder Beatbox vor. Das Hauptkriterium der Songauswahl ist die Vielseitigkeit. Zu hören gab es am Freitagabend beispielsweise Bésame mucho von Consuelo Velázquez, "Happy" von Pharrell Williams, Baba Yetu von Christopher Tin oder "Horizons" von Peter Louis van Dijk.Der 12-köpfige Chor besteht aus ehemaligen Schülern des musischen Max-Reger-Gymnasiums in Amberg, die im Sommer 2015 Vox Aeterna gründeten. Freundschaft und die Liebe zum gemeinsamen Musizieren verbindet das Vokalensemble. "Die Proben für unser neues Programm haben Mitte Februar 2017 begonnen. Da wir alle an verschiedenen Orten Deutschlands leben und studieren, sind wöchentliche Proben nicht wirklich möglich. Manchmal haben wir in der Zeit von Februar bis Ende Mai alle zwei Wochen geprobt, manchmal vergingen auch vier Wochen von Probe zu Probe. Wenn wir dann aber an einem Wochenende einmal zum Proben zusammenkommen, wird dieses auch intensiv genutzt", erzählt Siegert.Bereits zum zweiten Mal gastierte die Gruppierung im Stadttheater Amberg. Dabei ist Vox Aeterna nicht nur in der Region bekannt. Das Ensemble nahm als eines von sechs ausgewählten Vokalensembles aus ganz Deutschland am Meisterkurs in München teil. Dort konnte es ihr Können und Talent zeigen.Während des Konzerts überreichte Vox Aeterna einen Spendenscheck von 500 Euro an die Uganda-Kinderhilfe Regensburg. Die Spende soll eingesetzt werden, um Kindern in Uganda Musikunterricht zu ermöglichen. Nach einem tosenden Applaus gab es noch zwei Zugaben, bevor die Reise um die Welt wieder in Amberg endete.Im Chor singen: Sopran: Lisa-Marie Holzschuh, Maria Seegerer, Anna Lottner. Alt: Theresia Schneider, Nina Liebl, Carina Berndt. Tenor: Johannes Lottner, Johannes Krieg, Philipp Schlagbauer. Bass: Florentin Siegert, Wolfgang Preuß, Florian Knab. Johannes Raab begleitete am Freitagabend am Klavier und Stefanie Rumpler mit dem Saxofon.