Marc ist entsetzt: Sein Freund Serge hat sich ein Bild gekauft. Ein Ölgemälde von etwa ein Meter sechzig auf ein Meter zwanzig, ganz in Weiß. Der Untergrund ist weiß, und wenn man die Augen zusammenkneift, kann man feine weiße Querstreifen erkennen. Aber es ist natürlich nicht irgendein Bild.

Wie die Welt funktioniert

Wahre Freundschaft

Es ist ein echter Antrios! Für 200 000 Franc! Geradezu ein Schnäppchen! Serge liebt das Bild. Natürlich erwartet er nicht, dass alle Welt es liebt, aber zumindest von seinem Freund Marc hätte er das erwartet. Marc ist verunsichert. Er zweifelt am Verstand seines Freundes. Und sucht als Verbündeten den gemeinsamen Freund Yvan. Doch Yvan findet, dass Serge mit seinem Geld machen kann, was er will.Hier geht es nicht mehr um Kunst oder "Kunst" . Die dient nur als Aufhänger für grundsätzliche Fragen nach männlichem und gesellschaftlichem Selbstverständnis und der Beschaffenheit der Welt beziehungsweise des menschlichen Zusammenlebens an sich. Wie bei Yasmina Rezas Komödien üblich lauern die Katastrophen beziehungsweise Tragödien ganz knapp unter der amüsanten Oberfläche, unter der sich Abgründe auftun. Mit ironischem Humor führt das Stück den Hintersinn von (scheinbar?) Nebensächlichem vor und gibt Einblick in die Mechanismen von Freundschaft und Lebenskunst.In diesem raffinierten Drei-Personen-Stück über eine aus den Fugen geratende Männerfreundschaft - eine Tournee-Produktion des Euro-Studio Landgraf - spielen die Schauspieler Luc Feit, Leonard Lansink und Heinrich Schafmeister. Vorstellungen gibt es am Freitag, 10., Samstag, 11., und Sonntag, 12. Februar, um 19.30 Uhr. Karten sind unter www.ticketonline.de, an der Tourist-Information Amberg, unter Telefon 09621/10-233 und an der Abendkasse erhältlich.