Das mit dem Foto ist gar nicht so einfach. Inmitten der rosa Pracht im ersten Raum des Luftmuseums mit den Exponaten der russischen Künstlerin Sasha Frolova kommt Inge Aures mit ihrem roten Mantel nicht vorteilhaft zur Geltung. Nur gut, dass das Luftmuseum auch noch andere Farben zu bieten hat. Gemeinsam mit Museumsdirektor Wilhelm Koch und ihrem Landtagskollegen Reinhold Strobl findet die Landtagsvizepräsidentin von der SPD ein grünes Plätzchen, das sich ideal für ein Foto eignet.

Inge Aures stammt hörbar aus Oberfranken, aus Kulmbach, doch hat sie eine enge Beziehung zu Amberg - ihr Vater stammt von hier. Der Liebe wegen zog er einst ins Fränkische, seine Tochter Inge verbrachte ihre Ferien meist bei den Tanten in der Oberpfalz. "Wir haben den Sommer im Hockermühlbad verbracht", so erzählt sie. Oberbürgermeisterin von Kulmbach war sie zwölf Jahre, danach Abgeordnete im Landtag und schließlich dessen Vizepräsidentin.Reinhold Strobl hat sie am Montag in halb-offizieller Mission nach Amberg gebracht, er wollte ihr zeigen, dass Kreativität nicht nur in den Metropolen des Freistaats wächst. Natürlich machte Wilhelm Koch kräftig Werbung für das Luftmuseum, das inzwischen pro Jahr 11 000 bis 12 000 Besucher hat, wie er sagte. Viele Schulklassen kommen hierher, um sich anzuschauen, wie man aus Luft Kunst machen kann und beschäftigen sich mit Architektur. "Und die merken gar nicht, dass sie das tun."Die Institution Luftmuseum spricht sich herum. "So allmählich kommen wir in die großen PR-Mühlen", schilderte Koch die Situation. Das Museum habe sich aber auch einen hervorragenden Ruf unter den Künstlern erarbeitet. "Heute können wir fast alle bekommen, die wir wollen." Beispielsweise die russische Ausnahmekünstlerin Sasha Frolova, die gerade ihre knallbunten Kunstwerke ausstellt. Wer es ruhiger mag, kann sich in der gotischen Hauskapelle die Kleider und Schuhe anschauen, die Charlotte Vögele aus Naturmaterialien herstellt. Der Landtagsvizepräsidentin gefiel das.