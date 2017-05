"Alles so schön bunt hier!", schrie Nina Hagen 1978 ganz verzweifelt, angesichts des medialen Overkills, dem sie sich ausgesetzt sah, als von Ost nach West glotzender TV-Junkie. Ähnlich ergeht es dem Besucher der Ausstellung "Inflandia" der russischen Künstlerin Sasha Frolova, die im Luftmuseum in Amberg zu sehen ist.

Die Farbenpracht ihrer aus Latex gefertigten Skulpturen treibt die Gäste nicht in die Depression. Vielmehr lösen die Arbeiten der 1984 geborenen Absolventin der Moskauer Stroganow-Designakademie ein Synapsenfeuerwerk im Kopf aus, ein Spektakel, das seinerseits seltsamste Blüten treibt. Ähnlich wie Lady Gaga ist die Künstlerin, die 2014 in London den Titel der "Alternative Miss World" zugesprochen bekam, eine Meisterin der Selbstinszenierung. Mit den Mitteln des Ruhms und des Glamours möchte sie die Welt verändern. Jedenfalls ein bisschen.Die Inszenierung des Künstlerkörpers hat ihre eigene Tradition. Sie reicht zurück in die Jahre des Expressionismus, des Kubismus und von Dada. Oskar Schlemmer (1888 bis 1943), dessen Name untrennbar mit dem Bauhaus in Dessau verbunden ist, reduzierte schon vor dem Ersten Weltkrieg mit seinem "Triadischen Ballett" das Individuum auf seine Geometrie - und schuf so aus "Tänzermenschen" Kunstfiguren.Aber auch die Maria aus Fritz Langs Filmklassiker "Metropolis" von 1927 - die ihre Transformation erfährt, hin zum Maschinenwesen - sie ist nicht fern, betrachtet man all die knallbunten Skulpturen hier im Luftmuseum, die entweder als riesengroße, aufgeblasene blumenartig-schwanenhalsige Ornamente dastehen - oder der Künstlerin zu eigenen Ausstaffierungszwecken dienen, als Bodysuits beispielsweise oder als Perücken. Und natürlich atmet das Ganze auch den Geist des Beat und des Pop und der Farbexplosion der 1960er Jahre. Damals wurde nicht nur das Schwarzweißfernsehen abgelöst - das "Yellow Submarine" der Beatles hätte ansonsten Schiffbruch erlitten. Auch psychoaktive Substanzen trugen ihr Scherflein bei, dass das Farberleben psychedelische Intensität gewann.Sasha Frolova verleiht ihren inneren Bildern ein Eigenleben, nutzt dazu ihren Körper als Projektionsfläche und schafft so ausdrucksstarke, Weiblichkeit illustrierende Skulpturen. Natürlich kann sie selbst (die beim Aufbau und der Vernissage in Amberg war) nicht bis Ende Juli durchwegs anwesend sein - weshalb großformatige Fototapeten die Künstlerin in Latexmontur zeigen. Johanna Foitzik, die als Volontärin die Öffentlichkeitsarbeit im Luftmuseum betreut, freut sich ganz besonders über das bunte Spektakel.Bei der Vernissage waren "außergewöhnlich viele junge Leute dabei." Was gut sei: Denn "wir wollen ja nicht nur die bedienen, die eh schon zu uns kommen. Auch neue und vor allem junge Gäste sollen erleben, wie vielgestaltig Luftkunst sein kann." Um hinterher jubelnd die Buntheit der Welt zu besingen!___Weitere Informationen: