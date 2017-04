Im Alter von elf Jahren wurde Hubert Ettl (1948 in Nittenau geboren) gefragt, ob er Priester werden will. Da er katholisch erzogen wurde und Ministrant war, ging er für die nächsten sechs Jahre ins priesterliche Knabenseminar nach Regensburg. Das war Anfang der 60er-Jahre, die schließlich nicht nur in seine persönliche Sturm- und Drangzeit mündeten und ihn für die folgenden drei Jahrzehnte zu einem Menschen werden ließen, der nicht von der Existenz eines Gottes überzeugt ist.

"Zweifelnd glauben" ist der Titel des Buches, das der Schriftsteller und Gründer des Lichtung-Verlages am Donnerstagabend in den Räumen des Katholischen Sozial- und Bildungszentrum vorstellte. Er selbst nannte es "das Werk eines theologischen Laien". Aber bereits nach kurzer Zeit wurde den Zuhörern klar, dass er sich sehr umfassend mit dem Thema Glaube auseinandergesetzt hatte. "An was glaubt jemand, der nicht glaubt?", zitierte er aus einem Briefwechsel von Umberto Eco. Oder Albert Einsteins Bekenntnis, dass er nicht auf einen personalen Gott vertraue, aber um dessen Existenz wisse.Hubert Ettl hat sich mit vielen Aussagen - unter anderem von Spinoza, Laotse oder Kardinal Ratzinger - befasst und verwendete diese. Auf die Frage aus dem Publikum, was ihn nach der langen Zeit des Atheismus' in seinem Leben wieder zurück zum Glauben brachte, bekannte er freimütig: "Ich hatte kein Paulus-Saulus-Erlebnis. Es kamen Geburten, Todesfälle. Mein Unglaube ist immer löchriger geworden."Beim Abspülen, als seine Frau mit den Kindern in der Kirche war, kam ihm Gewissheit: "Du musst dich noch einmal damit auseinandersetzen." Er sprach davon, dass viele Menschen nicht nur zwecks des Geldes aus der Kirche austreten, sondern, um den "staubtrockenen Lehranstalten" oder den "alten Gebäuden mit altem Mief" den Rücken zu kehren. Viele seien sich sicher: "Ich kann auch ohne Kirche Christ sein."Dennoch bekannte er freimütig, dass er selbst nie ausgetreten war. Ein gewisser Restglaube hatte das vielleicht verhindert. Als Eingangsthese meinte er zwar, "der alte Gott rückt in die Ferne", aber zum Ende war die Nähe deutlich zu erkennen.