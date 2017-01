Foto-Live-Reportage: Sabine Hoppe und Thomas Rahn berichten am Samstag, 21. Januar , ab 19.30 Uhr im Amberger Musikomm Amberg vom Auftakt zum Abenteuer "Weltumrundung im Oldtimer".

Mit 29 Jahren sagen die gebürtigen Amberger Familie und Freunden Lebewohl und brechen auf in die Ungewissheit der Fremde. Sechs Jahre werden sie unterwegs sein und in dieser Zeit einmal den Globus umrunden, doch davon ahnen sie jetzt noch nichts. Ihre Live-Fotoreportage "Bis ans Ende der Welt" führt in zwölf Monaten einmal quer durch Asien. Auf dem Weg nach Osten durchqueren sie die Türkei, kreuzen die Wüsten des Iran und entdecken märchenhafte Basare entlang der sagenumwobenen Seidenstraße. Dem aufkeimenden Bürgerkrieg in Kirgistan entkommen, kämpfen sie sich durch hüfttiefe Flüsse in den einsamen, unvergleichlichen Weiten der Mongolei bis ins vielfältige China. Ein Jahr "Transasien", reich an Begegnungen, fremden Kulturen und atemberaubenden Landschaften. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: Hoppe/Rahn