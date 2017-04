"Vait" aus Bad Aibling bei Rosenheim stehen für klassischen, ehrlichen, authentischen Rock-Pop auf Deutsch und spielen sich damit in die Herzen der Menschen. Am Samstag, 27. Mai , sind sie ab 21 Uhr im Innenhof des "Blauen Hauses" in Amberg zu erleben. Mit ihrer Single "Parkbank" landeten sie schon in einigen Playlists der großen Radiosender wie Charivari und Bayern 3. Und trotzdem kommen die vier Kerle aus dem Alpenvorland nie zu glatt rüber. Mit ein klein bisschen Punk verzerren sie ihren Sound und werden gerne mal laut, die Texte sind mal nachdenklich, mal sozialkritisch, mal kämpferisch. Karten gibt es bei allen NT-Ticket-Kartenvorverkaufsstellen sowie auf www.nt-ticket.de. Bild: hfz