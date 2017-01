Am Sonntag endet die Ausstellung "Capsule" des Künstlerduos "Daisy Balloon" im Amberger Luftmuseum. Am 28. Januar geht es aber gleich mit den nächsten Ausstellungen weiter. Die Verantwortlichen haben sich für 2017 einiges einfallen lassen.

Erik Staub stellt seine eigene Farbe her - aus Staub. Beate Oehmann gestaltet meterhohe Stoffbahnen, die zum Nachdenken anregen sollen und Frolova aus Russland fertigt kleine und auch größere Skulpturen aus buntem Latex. Die Werke von diesen Künstlern und noch einigen anderen sind in diesem Jahr im Luftmuseum zu bestaunen."Etwas liegt in der Luft", Erik Sturm, Stuttgart (28. Januar bis 23. April): Erik Sturm verwendet für seine Arbeiten den Dreck, den Staub der Luft und veredelt ihn: Er malt mit einer selbst erstellten Staubfarbe. Daraus entstehen nicht nur faszinierende Bilder. Die Kunstwerke regen auch zur Selbstreflexion an und funktionieren als Gesellschaftskritik. In der gotischen Hauskapelle des Luftmuseums wird der Stuttgarter ein ortsspezifisches Kunstwerk präsentieren."Monumente des Augenblicks", Artúr van Balen / Tools for Action (28. Januar 2017 bis 23. April 2017): Der Berliner Künstler van Balen bewegt sich mit seiner Forschungsarbeit ebenfalls im gesellschaftskritischen, politischen Milieu. Dabei leitet ihn die Frage, wie Aufblasbares zur Massenbegeisterung instrumentalisiert wurde und wird. Schon zur Zeit des kalten Krieges führten riesige aufgeblasene Skulpturen mit eindeutiger Symbolik Paraden und Aufmärsche an. Eine Übersicht seiner Forschungsarbeit zeigt Artúr van Balen ebenso wie seine eigene Initiative "Tools for Action", bereits bekannt durch die Interventionen an der Luftnacht 2016."Gestalten und Konstruieren mit Stampflehm", Martin Rauch, Schlins, Österreich (Dienstag, 14. Februar, 19.30 Uhr): Bauen mit Lehm und Stampflehm ist so alt wie die Menschheitsgeschichte und doch zeigt sich das Material ob seiner ökologischen und bauphysikalischen Eigenschaften so modern und zeitgemäß wie kaum ein anderer Baustoff. Martin Rauch ist der wohl bekannteste Konstrukteur und Architekt für Stampflehm."Voll Holz u.a.", Angelika Blüml und Klaus Noichl, Oberstdorf (Mittwoch, 15. März, 19.30 Uhr): Zusammen mit seiner Frau Angelika Blüml hat Klaus Noichl viele alpine Bauten entworfen: Vor allem Berg- und Gipfelstationen gehören zum Repertoire der beiden Oberstdorfer, die sich schon lange mit der Frage beschäftigen, wie moderne Architektur in den Bergen aussehen kann. Eine Architektur, die sich der Landschaft anpasst, der regionalen Bautradition verpflichtet fühlt und gleichzeitig eine neue, zeitgemäße Formensprache findet."Bauen in Kreislaufsystemen", Architekt Manfred Lux, Schlipsheim (Dienstag, 28. März, 19.30 Uhr): Was wir wirklich brauchen? - Worauf wir wirklich verzichten können/sollten."Inflandia", Sasha Frolova, Moskau (29. April bis 30. Juli): Die Skulpturen der Russin Frolova sind sehr ausgefallen: Aus knallig-buntem Latex fertigt sie kleine und große Skulpturen, die im öffentlichen Raum gerne für Aufsehen sorgen. Noch exzentrischer sind ihre Live-Auftritte. Die Alternative Miss World 2014 (London) tritt unter dem Künstlernamen "Aquaaerobika" zu Electro-Musik in schrillen Latex-Outfits auf. Das kommt auch beim jüngeren Publikum an und trifft den Nerv der Zeit."Pflanzliches", Charlotte Vögele, Freising (29. April bis 30. Juli): Ganz zart geht es bei der Kunst von Charlotte Vögele daher. Ob ein Kissen aus Rosendornen, Kleid aus Birkenrinde oder ein Shirt aus Löwenzahnsamen - die Freisinger Künstlerin experimentiert mit verschiedenen Techniken und lässt gekonnt die Pflanzenstruktur in ihrer ganz spezifischen Ausstrahlung zur Geltung kommen. Die Naturmaterialien werden aus dem Kreislauf des "Werdens und Vergehens" hinausgenommen und in einen neuen Formzusammenhang, eine neue Bedeutung gebracht."Windsbräute", Beate Oehmann, Weilheim (5. August bis 29. Oktober): Beate Oehmanns "Windsbräute" begeisterten bereits zur Luftnacht 2016 im Englischen Garten. Die sechs Meter hohen Stoffbahnen regten mit ihrer Farbkraft und Symbolik zum Nachdenken an. Mit der Fahne assoziiert man Bewegung: Flattern, Wehen, Aufbauschen, Zusammenfallen - dynamische Zustände, die sich auch auf den Menschen übertragen lassen."Best of Paradise", Roman Woerndl, (5. August bis 29. Oktober): Roman Woerndl zeigt, wie einfach friedliches Miteinander geht. Neun Vogelhäuser, die Architekturmodelle von fünf Weltreligionen und vier weltumspannenden Ideen und Ideologien darstellen, stehen einträchtig nebeneinander. Eine katholische Kirche aus Bayern steht neben der europäischen Zentralbank (EZB), daneben ein buddhistischer Tempel aus Myanmar, der als Nachbarn das Leninmausoleum in Moskau hat.Matthias König, Den Haag (4. November bis 21. Januar 2018): Natur ist auch ein zentrales Element in den Arbeiten von Matthias König. Geboren in Friedrichshafen, lebt der Künstler mittlerweile in Den Haag (Niederlande). Seine Arbeit gliedert sich in Skulpturen, Installationen, Zeichnungen und Musik - in den meisten Fällen arbeitet er mit einer Symbiose all dieser Elemente. Er realisierte bereits Aufträge für die Regierung der Niederlanden.___Weitere Informationen: