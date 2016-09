Als Mama Bavaria vom Nockherberg ist sie eine Granate, als Schauspielerin gilt sie als Ausnahmetalent und als Kabarettistin ist sei ein Publikumsmagnet. Luise Kinseher kommt am Freitag, 30. September , mit ihrem neuen Bühnenprogramm "Ruhe bewahren" um 20 Uhr in das Amberger Congress-Centrum. Kinseher ist bekannt dafür, aktuelle Trends aus den Blickwinkeln unterschiedlichster Charaktere zu betrachten, wie diesmal den ständigen Zeitdruck, den unsere Gesellschaft ständig verspürt. In "Ruhe bewahren" hat sie alles geregelt, um den Alltag "just in time" zu bewältigen. Karten gibt es bei den Vorverkaufsstellen von NT-Ticket sowie online auf www.nt-ticket.de. Bild: Anja Wechsler