Talente blühen oft im Verborgenen - und es ist auch Aufgabe der Schule, diese zu wecken. Das P-Seminar Deutsch des Max-Reger-Gymnasiums (MRG) hatte sich unter der Leitung von Oberstudienrätin Veronika Frenzel dieses Ziel im Bereich des kreativen Schreibens gesetzt. Um die literarischen Begabungen unter den Schülern zu entdecken und ihnen auch eine Plattform für ihre schriftstellerischen Leistungen zu bieten, wurden alle Gymnasiasten laut einer Pressemitteilung aufgefordert, einen Text zu verfassen. Aber nicht auf die im Deutschunterricht in der Regel praktizierte Art und Weise.

Vielmehr sollte dabei ein kreativer Raum geschaffen werden, in dem sich die Jugendlichen selbst erproben. Das heißt, jeder konnte sich die Textart aussuchen. Vorgeschlagene Themengebiete waren die Impulsgeber: Traumwelten, Heimat, Erinnerungen und Zukunftsträume. Den besten Werken wurde bei einem Leseabend eine Bühne geboten.Das passende Ambiente lieferte der Club La Vida (ehemals Habana) in der Georgenstraße. Kunstvolle und melancholische Gedichte, tiefsinnige Poetry-Slams und lustige Kurzgeschichten wurden im Wechsel mit musikalischen Darbietungen einiger MRG-Schüler von den jeweiligen Verfassern selbst vorgetragen. Die Themen waren dabei laut der Mitteilung der Schule so vielfältig wie die jungen Leute selbst: Über eine Ode an Deutschland, Poetry Slams über den verflixten inneren Schweinehund, die eigenen Zukunftsträume oder den Sinn des Lebens und Kurzgeschichten aus dem Alltagsleben bis hin zu nachdenklichen politischen Statements war demnach alles dabei. Unterstützt wurden die Textdarbietungen durch die Moderation von Nina Lehner aus dem P-Seminar.Beendet wurde die Veranstaltung wiederum durch eine Teilnehmerin des Jahrgangs, Sophie Liebl, die in einem Poetry Slam ihre philosophischen Gedanken zum Thema "Ein Glas zu viel" präsentierte. Diese lebhafte Mischung aus Text- und Musikbeiträgen, aus ernsten und humorvollen Passagen, machte den Abend laut Angaben des Gymnasiums zu einem kurzweiligen Erlebnis.Da die Schüler auch über das Programm dieses Abends hinaus viele gelungene Texte einreichten, die es ebenso wert sind, entsprechend veröffentlicht zu werden, wird das P-Seminar im Laufe des zweiten Schulhalbjahres ein Buch mit den besten Arbeiten herausgeben.