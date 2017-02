Von Johann Frischholz

Amberg. Räume für die Kunst zu schaffen, hat sich Konstantin Schatz, der Inhaber des Hotels Brunner, vorgenommen. Seit einiger Zeit läuft seine Aktion, mit der er Künstlern aus der Region die Möglichkeit gibt, seine Gästezimmer mit ihren Werken zu verändern und zu verschönern. Veränderung war das Stichwort für Michaela Peter, die am Freitagabend die Gäste der Vernissage mit einigen erklärenden Worten begrüßte.Veränderung bereitet ihr viel Freude, und so hat sie - jetzt zusammen mit Stefan Stock - die Aufgabe übernommen, zwei Räume im Hotel nach ihren Vorstellungen zu gestalten. Zugleich eröffnete Konstantin Schatz die Ausstellung "recombination & new arrangements" der beiden Künstler in den Empfangsräumen des Hotels, die noch bis Sonntag, 5. März, öffentlich zugänglich ist.Michaela Peter steuerte einige aktuelle Werke bei, in denen sie kleine Ausschnitte aus großen Plakatwänden in einer Collage in neue und auch ungewöhnliche Zusammenhänge bringt. Um diese Collagen zu erfassen, genügt nicht der oberflächliche Blick aufs Werk. Sie laden ein zur genaueren Betrachtung. Wofür wurde da geworben und in welcher Art? Grell farbige Erzeugnisse der Werbewirtschaft werden entfremdet, indem das beworbene Produkt gar nicht oder nur in puzzleartigen Teilstücken zu sehen ist. Buchstaben, aus dem Zusammenhang gerissen und neu sortiert, geben Rätsel auf.Stefan Stock bereichert die Ausstellung mit seinen skurrilen Skulpturen, die - ebenso wie Michaela Peters Collagen - aus Fundstücken bestehen. Wobei seine aus ausrangierten technischen Teilen einen etwas handfesteren Charakter haben. Rohre, Verbindungen, Armaturen - ein Schlosser hätte seine Freude an den Ausgangsmaterialien, die der Künstler verwendet. Neu arrangiert, aus dem ursprünglichen Kontext gelöst, lösen sich auch die Formen auf.Es entstehen neuartige Kompositionen aus Vertrautem. Und nicht nur das: Stefan Stocks Werke blinken und erklingen auch bei Berührung. Es sind völlig neue Maschinen, die ihren ursprünglichen Sinn längst verloren haben und nun, nach der künstlerischen Rundumerneuerung, der ästhetischen Betrachtung zugeführt werden.In dieser Ausstellung ist es zwei völlig verschiedenen Kunstschaffenden gelungen, unabhängig voneinander Gemeinsamkeiten zu finden und auf ihre jeweils eigene Art Gedanken und Gefühlen Ausdruck zu verleihen. Es ist eben alles Kunst!