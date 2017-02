Eigentlich hätte man das ACC bei diesem Konzert nicht bestuhlen müssen, denn schon nach wenigen Stücken hielt sich kaum einer mehr auf seinem Platz. Klar, die Songs von ABBA sind absolute Partykracher.

Von Tatiana SichelstielAmberg. Da waren eindeutig Profis am Werk. Echte Könner mit Leidenschaft. ABBA Gold, ein britisch-deutsches Ensemble in wechselnder Besetzung, das in mehr als 70 Ländern mit seiner Concert-Show auftritt, hat sich ganz dem Glamour-Pop der ABBA-Ära verschrieben. Hervorragende Stimmen, live gespielte E-Gitarre, Bass, Schlagzeug und E-Piano machten dabei nur einen Teil dieser großartigen Show aus. Die schillernden Bühnenoutfits hätten glatt die Originale sein können, und die bis ins kleinste Detail perfekt abgestimmte Choreographie der beiden Frontfrauen Kate Bassett und Kirsty Cameron ließ fast vergessen, dass es "nur" eine ABBA-Kopie war. Die gesamte Liveshow war so authentisch inszeniert, dass man wirklich meinen konnte, Agnetha, Anni-Frid, Benny und Björn stünden selbst auf der Bühne.Schon mit dem ersten Lied Waterloo versetzten die vier Künstler gemeinsam mit ihrem Schlagzeuger und dem Bassisten den Saal zurück in das Jahr 1974, als ABBA mit diesem Titel grandios den Grand Prix d'Eurovision gewann. Schlag auf Schlag folgten Hits wie Voulez-Vous, Chiquitita, SOS, Fernando, Mamma Mia, Dancing Queen und viele mehr. Der zuvor ganz bescheiden angekündigte "Evening of Nostalgia" entwickelte sich immer mehr zur Party. Wirklich jeden im Publikum erfasste das ABBA-Fieber und der ganze Saal schmetterte die Welthits dieser unvergleichlichen Ausnahmeband. Dass die Künstler auf der Bühne das Publikum auch immer wieder aufforderten, sich an der Show zu beteiligen (sei es gesanglich oder bloß durch ein Lichtermeer aus der Taschenlampen-App) und sogar Bilder sowie Filme ausdrücklich gestattete, ließ die Stimmung noch schneller zum Siedepunkt bringen.Ein unerwartetes Schmankerl gab es kurz vor der Pause, als die Akteure plötzlich unplugged (ohne elektronische Unterstützung) Songs zum Besten gaben. Und bei einer kurzen A-cappella-Einlage war für jeden zu spüren, welche gesangliche Perfektion von diesem Quartett ausging.Bis zum Schluss gaben die sechs Künstler von ABBA Gold alles und hatten sichtlich Spaß an und mit ihrem begeisterten Publikum. Die Stühle im ACC hat es am Ende aber doch noch gebraucht. So manch einer ließ dieses musikalisch hochklassige Revival noch ein bisschen im Sitzen sacken. Thank you for the music!