Das Musical "Sweeney Todd" geht als Produktion des Theaters Trier auf Tournee mit der Konzertdirektion Landgraf. Vorstellungstermine sind im Amberger Stadttheater am Sonntag und Montag, 22. und 23. Januar, um jeweils 19.30 Uhr. Der Trierer Intendant Karl M. Sibelius hat das Stück neu übersetzt und die traditionelle Teilung von Bühne und Orchestergraben mit einer genialen Idee aufgelöst: Hier sind die Schauspieler und Sänger gleichzeitig auch Musiker und Chor.

London, Mitte des 19. Jahrhunderts: Der naive Barbier Benjamin Barker, glücklicher Ehemann und frisch gebackener Vater, wird aufgrund einer Intrige des mächtigen Richters Turpin angeklagt und ohne eigenes Verschulden verbannt. Seine Frau fällt dem lüsternen Richter in die Hände, seine Tochter wird dessen Mündel. Nach 15 Jahren kehrt Barker unter dem Namen Sweeney Todd zurück.Sein einziger Gedanke: Rache. Mit "Schnitt gefällig?" geht Sweeney Todd seinen Kunden jedoch nicht nur an die Barthaare - schon bald pflastern Leichen seinen Salon, für die seine Nachbarin, die Pastetenbäckerin Mrs. Lovett, einen originellen Verwendungszweck findet. Karten gibt es unter www.ticketonline.de, bei der Tourist-Information (10-233) und an der Abendkasse.