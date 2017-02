Zurück zu den Wurzeln: In diesem Schuljahr fand der musische Abend des Max-Reger-Gymnasiums (MRG) wieder in seiner traditionellen Form statt. Soll heiße: Alle, die ihr Können zeigen wollten, durften das auch. An die 130 Schüler meldeten sich.

Bach und Herbstblätter

Scheinbar mühelos

Amberg. Der Reigen begann laut einer Presse-Info der Schule um 18 Uhr für zwei 5. und drei 6. Klassen. Für das Konzert der 5a mussten die Zuhörer in den 4. Stock. In den Musiksälen und einem weiteren Zimmer starteten die 5b (musikalische Urlaubsreise) und die 6. Klassen.Vor vollen Zuhörerreihen begann jede Klasse den Abend mit einem gesungenen Lied. Danach durften alle Kinder ihre jeweilige Interpretation am Instrument darbieten. Zum Einsatz kamen Geige, Cello, Klavier, Querflöte, Klarinette, Trompete, Bariton, Saxofon, Kontrabass, Gitarre, Akkordeon und Schlagzeug. Es wurde nicht nur einzeln musiziert, viele fanden sich zusätzlich zu kleinen Ensembles zusammen. Manche Schüler traten sogar als sich selbst begleitende Sänger auf. Die beiden Höhepunkte waren Nazli Aliyzada, die eine beeindruckende Solostimme besitzt, und Nico Simon, der sein Lied mit dem humorigen Text "Auto kaputt" mit Souveränität vortrug.Um 19.30 Uhr ging es auch im Festsaal los: Schüler von der 7. bis zur 11. Klasse präsentierten dort ihre ausgefeilten Interpretationen. Mit Jean-Philippe Rameau aus der Barockzeit, bis hin zu anspruchsvollen Bearbeitungen bekannter Rock-und Popstücke waren alle Musikepochen und Genres vertreten. "Allen Darbietungen gemein war die deutliche und weitgehende Auseinandersetzung mit der Musik und der unbedingte Wille, diese stilecht und möglichst perfekt darzubieten. Wirklich erstaunlich, wie weit die Schüler dabei dem Anspruch der Stücke gerecht wurden", teilt das MRG dazu mit.Sei es die Darbietung des bekannten C-Dur Präludiums von Johann Sebastian Bach, das Stück "Die Herbstblätter" von Valenthin Engel, die tapsige Darstellung des Elefanten aus dem Karneval der Tiere von Camille Saint-Saens für Kontrabass und Klavier. Flöten, Geigen, ein Duett für Saxofon und Klarinette, sogar ein Zauberlehrling hatte sich unter die Künstler gemischt. Und alle spielten sich in die Herzen der Zuhörer. Die einfühlsam dargebotene Klavierversion von "Over the Rainbow" dürfte die zahlreichen Zuhörer noch länger als Ohrwurm begleitet haben, heißt es dazu aus dem MRG.Die schon älteren Schüler der 10. und 11. Klassen zeigten dann, was dabei herauskommen kann, wenn man über mehrere Jahre sein Instrument übt. Ein äußerst gelungener Vortrag des 1. Satzes der Triosonate für zwei Flöten und Basso Continuo eröffnete das furiose Finale des musischen Abends. Das Lied ohne Worte op.19/2 von Felix Mendelssohn Bartholdy bildete dazu einen wunderbaren Kontrast. Mucksmäuschenstill war das Publikum bei der gefühlvollen Darbietung des Werkes "Se ela perguntar" von Dilermando Reis, für Gitarre. Aufhorchen ließ die aufwendige und technisch anspruchsvolle Umsetzung des Rockklassikers "Hotel California", nicht minder herausfordernd die italienische Polka von Sergej Rachmaninow.Auch zeitgenössische Komponisten waren zu hören. Aus "Four Short Pieces", für Klarinette und Klavier von Howard Ferguson erklangen das Prelude und die Burlesque.Den krönenden Abschluss bildete nochmals die Gitarre. Die Stücke "Estudios Sencillos, Nr. 6 und 9" von Leo Brouwer, sowie die Zweite der Fünf Bagatellen für Gitarre von William Walton strotzten nur so von technischen Schwierigkeiten, die aber in scheinbarer Mühelosigkeit und bewundernswerter Perfektion dargeboten wurden.