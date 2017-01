Unter dem Motto "Schau mit den Ohren" lädt die Volkshochschule im Rahmen der Ausstellung "Vom Konzert der Sinne" von Karin Fleischer zu einer nachhaltigen Literaturwerkstatt mit Ingo Cesaro aus Kronach ein.

Bei dieser Schreibwerkstatt für dreizeilige Kurzgedichte in Haiku-Form geht es in der Stadtgalerie Alte Feuerwache um die Faszination der Kürze, denn sämtliche Erlebnisse, Beobachtungen und Feststellungen werden dabei tatsächlich in drei Zeilen mit insgesamt 17 Silben gefasst. Cesaro selbst schreibt seit mehr als 40 Jahren in dieser Kurzform und ist seit mehr als 25 Jahren mit derartigen Schreibprojekten im In- und Ausland an Schulen und Universitäten unterwegs. Er ist der meist publizierte Haiku-Autor im deutschsprachigem Raum. Damit es bei seinen Workshops nicht nur um reine Kopfarbeit geht, bringt Cesaro eine komplette Druckerei in die Ausstellung mit. Hier können die Teilnehmer eigene Haiku "wie zu Gutenbergs Zeiten" mit Einzellettern aus Blei im Handsatz setzen und auf der Handnudel Plakatgedichte auf Papier und Stoff drucken. Der Kurs findet am Samstag und Sonntag, 28. und 29. Januar, jeweils von 10 bis 17 Uhr statt. Die Teilnahmegebühr beträgt einschließlich Material und Edition 120 Euro. Anmeldung über die VHS unter 10-238, 10-868 oder 10-340