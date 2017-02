Der mit 2500 Euro dotierte Kulturpreis der Stadt geht in diesem Jahr an Wilhelm Koch. Dafür hat sich der Stadtrat laut Rathaussprecherin Susanne Schwab in seiner Sitzung am 30. Januar einstimmig ausgesprochen. Die Preisverleihung findet am Freitag, 31. März, statt. Die Laudatio hält Ministerialdirigent Toni Schmid vom Kultus-, Wissenschafts- und Kunst-Ministerium.

"Der hochgeschätzte und umtriebige Gründer des Luftmuseums Wilhelm Koch hat Amberg überregional zum Luftkunstort gemacht", begründet das Kulturreferat seine Empfehlung an den Stadtrat. Mit seiner "ureigenen Oberpfälzer Hartnäckigkeit" habe er es über seine eigenen pneumatischen Objekte und Skulpturen, sein "Gummeum" in Amberg und Kallmünz und die Gründung des Luftmuseums geschafft, Amberg zu einem Luftkunstort zu entwickeln. Wilhelm Kochs künstlerische Passion war und ist die Luftbildhauerei. Schon während seines Studiums in Würzburg, München und Frankfurt hat der 1960 in Etsdorf geborene Künstler und Kommunikationsdesigner damit begonnen, pneumatische Skulpturen aus Gummischläuchen zu entwickeln. Inzwischen genießt er bayernweit und darüber hinaus hohes Ansehen. Dabei repräsentiert er Amberg stets als innovativen und modernen Kulturort.2003 nahm Koch den Kulturpreis des Bezirks Oberpfalz und 2008 den Kulturpreis Bayern von Eon entgegen. Zu den früheren Preisträgern des Amberger Kulturpreises gehören unter anderem die Bildenden Künstler Prof. Günter Dollhopf, Wilhelm Manfred Raumberger und Michael Mathias Prechtl, der Komponist und Musiker H. E. Erwin Walther sowie Schriftsteller Eckhard Henscheid.