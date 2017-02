Die Gibson Les Paul von Helmut Spörl spielt ein kurzes Intro, dann brüllt sie auch schon los, die Rock'n'Roll-Maschine. Ein satter Groove macht den eiskalten Übungsraum irgendwo im Landkreis für Augenblicke zum heißen Rockclub. Lucky Punch wecken gerade den schlafenden Geist des Amberger Rock auf.

Eine bunte Truppe

Dem Ernstl macht es Spaß

Traum vom Josefshaus

Tommi Müller streicht sanft über die Saiten seiner Fender Stratocaster, da bremst ihn Helmut Spörl auch schon wieder ein. "Die G-Saite ist verstimmt", merkt er trocken an. Tommi Müller prüft nach, stutzt und stellt fest: "Stimmt. Ich hasse Dich!" Heftiges Gelächter. Die Witze sitzen locker bei den "älteren" Herren, die sich zusammengefunden haben, um endlich mal wieder ein Streichholz zu zünden und an die Lunte des Rock'n'Roll zu legen.Lucky Punch, das sind Helmut Spörl (Gitarre), Andy Kletzin (Schlagzeug), Tommi Müller (Gitarre), Wolfgang Ernst (Bass) und Olli Allwardt (Stimme). Mit knapp 50 ist Olli der Jüngste in der munteren Truppe. "Ich bin ja schon 63", sagt Helmut, "aber das brauchst eigentlich nicht schreiben." Merkt man dem Mann nicht an. Seit Helmut Spörl die Tiefen des Rock verlassen hat, ist er wieder topfit. Und er will Musik machen, den Rock'n'Roll, mit dem er groß geworden ist. Aber nachdem Rockröhre King George Übler sein Ende bei Major Knockout verkündet hat, war da erst einmal nichts mehr - ein bisschen Gitarrenunterricht allenfalls. Nur gut, dass es Andy Kletzin wieder nach Amberg verschlagen hat, der an der Schwelle der 70er- zu den 80er- Jahren schon für einige Zeit die Trommelstöcke für die Majors geschwungen hat. Man telefonierte, traf sich und war sich schnell einig, es wieder miteinander zu versuchen."Jetzt probieren wir mal das vom Gallagher", sagt Olli Allwardt und schon springt die Rock-Maschine an. "Shadow Play" kracht es aus den Boxen. Genau, kennt man, aber ewig schon nicht mehr gehört. Wie die meisten der Songs auf der Setlist von Lucky Punch. Bob Seger, ja klar! Ein toller Songschreiber, der in den vergangenen Jahren zu Unrecht ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Als Hörprobe gibt es gleich einmal "Feel like a number" auf die Ohren.Man sollte einfach mal öfter diese alten Hadern hören. "Natürlich schauen wir schon ein bisschen nach hinten", sagt Andy Kletzin und meint die Auswahl der Songs, die eher in Richtung Vergangenheit zielt. Schließlich sind sie alle gestandene Männer, die sich nicht mehr beweisen müssen, sondern nur noch die Musik machen, die sie selbst gerne hören wollen. Covers erst einmal, sie stehen ja noch ziemlich am Anfang. Lauter Zeug, das ihnen gefällt. Straighter Rock ohne überflüssige Schnörkel, zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug, Gesang - mehr nicht. Und irgendwann wollen sie auch mal wieder komponieren. Eigene Songs, wie zu den besten Zeiten der Majors.Aber Moment einmal: Sänger Olli Allwardt, das ist doch der von Grand Slam? Ein Funker beim Rock'n'Roll? "Ich hab schon immer auch Rock gemacht", beruhigt Olli und schon erinnern sie sich an legendäre Auftritte, die sie gemeinsam oder getrennt absolviert haben. Bis in die 90er-Jahre hinein gab es eine sehr fruchtbare Musikszene in Amberg. Bands entstanden, entwickelten sich, zerfielen wieder. Neue Projekte wurden in Angriff genommen. "Das war eben das Gute an diesem Amberger Ding, dass da über Jahrzehnte Leute da waren, mit denen du Musik machen konntest", sagt Olli Allwardt.Wissend nickt Wolfgang Ernst, der seinen fünfsaitigen Bass beinahe schon bei jeder Formation zum Einsatz gebracht hat, die es in dieser Stadt gab. Selbst als er weit weg in München lebte, riss der musikalische Kontakt in die Heimat nicht ab. Aber Fundamental Soul Thunder oder Que Bobbo konnten und wollten auf ihren Tieftöner nicht verzichten. Jetzt lässt er seinen Bass auch noch bei Lucky Punch rollen. Warum? Weil es ihm immer noch Spaß macht.Aber schon zählt Andy Kletzin ein. Und los geht es wieder: "No spitting on the bus" bittet die Band ihre Fahrgäste recht höflich. Von wem war das gleich wieder? Nein, keine Ahnung mehr. War aber mal ganz bekannt die Band. Ja, doch. Steve Gibbons, schon eine richtige gute Nummer in den 70er- und 80er-Jahren. Wurde sogar im Radio gespielt. Manchmal. Aber keine Angst: "Summer of 69" oder so etwas bringen die Lucky Puncher garantiert nicht. Gute Rockmusik, ja, weichgespülter Schrott, nein, lautet eine der "Regeln", auf die sich die Band verständigt hat. Und keine Stücke von Major Knockout, bitte. Das ist endgültig vorbei. Zwar sind mit Helmut Spörl und Andy Kletzin gleich zwei ehemalige Mitglieder der Band in der neuen Formation, doch die soll keine Reminiszenz an vergangene Zeiten sein und werden. Also keine Major-Nummern. Auch wenn der Name Lucky Punch bewusst eine Verbindung herstellt zu Ambergs Ur-Rockern. Und sogar das Logo haben sie geklaut. Die Faust mit den vier Fingern stand einst für Major Knockout - aber sie ist einfach eine nette Geste an die alte Band.In der neuen spielt auch Tommi Müller. "Unser Quoten-Sulzbacher", scherzen sie. Ein filigraner Gitarrist vor allem. Der bisher eher weniger für die ganz harten Töne stand. Tommi war Mitglied der Sulzbach-Rosenberger Folkrock-Legende Rapplczek, macht gemeinsam mit Wolfgang Ignatz zum Teil sehr leise Töne. Aber hier taugt es ihm. Er spielt die Stratocaster, singt und bläst die Harp. Und er macht sich Gedanken, für wen sie das alles machen. "Wer ist unser Publikum?", fragt er und erzählt, dass er neulich in Sulzbach-Rosenberg ein Konzert gespielt hat, zu dem einige Zuschauer mit dem Rollator gekommen sind."Natürlich haben wir ein altes Publikum", sagt Olli Allwardt. "Aber die bringen wieder ihre Kinder mit." Damit wäre die Zukunft wohl so gut wie gesichert. Wüsste die Band nur, wo sie auftreten soll. Viele Clubs nehmen bei ständiger Abnahme ihrer Anzahl schon wegen der Nachbarn keine lauten Bands mehr. Um die wenigen Auftrittsmöglichkeiten entbrennt eine teilweise erbitterte Konkurrenz. Die Schlossbühne beim Amberger Altstadtfest gilt als die absolute Königsdisziplin, eine Startberechtigung beim Sulzbacher Altstadtfest beinahe wie ein Adelstitel. "Die Schließung des Josefshauses hat dem Rock'n'Roll den Teppich unter den Füßen weggezogen", merkt Helmut Spörl an. "Dabei gibt es den Rock'n'Roll in Amberg schon wesentlich länger als das Entenrennen oder das Luftmuseum." Punkt. Helmut Spörl selbst kann übrigens in knapp zwei Jahren sein 50-jähriges Bühnenjubiläum begehen. Mit einem satten Gig, wie nicht nur er hofft. Am besten im renovierten Josefshaus auf der Bühne, die immer sein zweites Wohnzimmer war.Aber jetzt wird wieder gearbeitet. "Ride 'em on down", die neue Single der Rolling Stones, steht auf der Liste. Was ganz Neues diesmal - freilich nach einem uralten Blues-Vorbild. Eine Herausforderung für Andy Kletzin. Ach ja, der Einzige in der Band, der schon mal aufgehört hatte. "Mit 48 habe ich alles verkauft und es für immer beendet", schmunzelt er. "Ich wollte nie wieder spielen." Bis seiner Frau das ewige Getrommel auf den Küchentisch auf die Nerven ging. Jetzt sitzt er wieder hinter seinen Drums, als wäre nichts gewesen.Nur der Rhythmus, den er zu schlagen hat, ist teuflisch. Charlie Watts von den Stones hat sich nämlich einen Riesenspaß erlaubt und spielt eine Art Polka gegen den straighten Shuffle der Band. Schwierig, schwierig. Nach dem ersten Durchgang ist er nicht zufrieden. "Kommt, machen wir noch einmal", sagt er und zählt an.