Das hat es in Amberg mit Ausnahme der 975-Jahr-Feier noch nicht gegeben: Anfang August spielen auf dem Landesgartenschaugelände an drei Tagen 14 Bands und Solokünstler. "Sommer in der Stadt" heißt das Festival.

Das Programm Freitag, 4. August



17.30 Uhr: Ausschank/Bewirtung



18 Uhr: Righteous Kill featuring Ashonte "Dolo" Lee



20 Uhr: Tarq Bowen



21 Uhr: Los Dos Y Compañeros



Musik bis 23, Ausschank bis 0 Uhr



Samstag, 5. August



13. 30 Uhr: Ausschank/Bewirtung



14 Uhr: Surprise Opening Act



15.30 Uhr: Lucky Punch



17.30 Uhr: Jo & The Dudes



19.30 Uhr: BBOU



21.30 Uhr: Skolka



Musik bis 23, Ausschank bis 0 Uhr



Sonntag, 6. August



10.30 Uhr: Ausschank/Bewirtung



11 Uhr: Jakob Bruckner



13 Uhr: Magic Shoes Company



14 Uhr: Donikkl



16.15 Uhr: Blechbixn



18.30 Uhr: Willy Nachdenklich



19.30 Uhr: Jay de Alma



Musik bis 22, Ausschank 23 Uhr

Die Konzert-Veranstalter von TNT Productions (Toby Mayerl und Thomas Leger) machen in Zusammenarbeit mit dem Kulturreferat der Stadt Nägel mit Köpfen. Sie präsentieren unter dem Titel "Sommer in der Stadt" von Freitag, 4., bis Sonntag, 6. August, ein komplettes Konzert-Wochenende auf dem ehemaligen Landesgartenschaugelände."Das an die Altstadt angrenzende Erholungsgebiet entlang der Vils bietet perfekte Voraussetzungen für ein schönes Sommerfestival", sind sich die Veranstalter laut einer gemeinsamen Presse-Info sicher, Drei Tage lang geben Bands wie Righteous Kill featuring Ashonte "Dolo" Lee, Tarq Bowen & Band, Skolka, Jakob Bruckner, Blechbixn oder Jay del Alma ihr Können zum Besten.Den Gastgebern liegt es am Herzen, die Amberger Szene nicht zu kurz kommen zu lassen. Also sind auch Los Dos Y Compañeros, Lucky Punch, Jo & The Dudes und BBOU mit von der Partie. Damit sich das Kommen auch für die jüngeren Amberger rentiert, darf das Fliegerlied von und mit Donikkl nicht fehlen.Für ein vielfältiges kulinarisches Angebot ist an allen Tagen gesorgt. Der Eintritt ist jeweils frei.