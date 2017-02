"Theater macht Spaß!" Das war laut einer Pressemitteilung das Fazit der gut 100 Schüler, die am Theatertag der Unterstufe des Gregor-Mendel-Gymnasium teilgenommen hatten. Mit ihren Schulspielleiterinnen waren sie aus Nabburg, Burglengenfeld, Parsberg und Regensburg angereist, um sich gegenseitig in kurzen Szenen und Collagen ihre aktuellen Stücke zu zeigen.

Dass sich alle sieben Theatergruppen noch mitten in der Probenphase befanden, tat der Begeisterung der jungen Zuschauer keinen Abbruch, heißt es in der Info. Die eigene Arbeit kurz vorzustellen war ebenso aufregend und lehrreich wie die Gelegenheit, die Herangehensweise der anderen Darsteller kennenzulernen und sich mit ihnen auszutauschen. Während bei manchen Musik und Bewegungstheater im Vordergrund standen, amüsierten andere durch Jungs im Königinnen-Kostüm oder durch unerschrockene Omis mit Gewehren und Messern. Eine bunte und abwechslungsreiche Mischung an unterschiedlichsten Werken und Interpretationen, bei denen sich nicht zuletzt die Theaterlehrer eine Menge abschauen konnten.Da diese wiederbelebte Tradition eines Oberpfälzer Theatertages beibehalten wird, dürfen sich die Mädchen und Buben der gymnasialen Unterstufe bereits jetzt schon auf das kommende Schuljahr freuen. Denn da wird es wohl das Johann-Michael-Fischer-Gymnasium in Burglengenfeld sein, das dieses kleine, aber feine Festival ausrichtet, steht abschließend in der Mitteilung.